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23:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на плей-офф ЛЕ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинская «Александрия» уступила на своем поле немецкому «Вольфсбургу» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф.

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Встреча группы I, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол с пенальти забил Вуд Вегхорст (45-я минута). В другом матче группы французский «Сент-Этьен» и бельгийский «Гент», завершавший встречу в меньшинстве из-за удаления Мишеля Нгадё-Нгаджуи (76), сыграли вничью — 0:0.

Перед последним туром «Александрия» идет последней в группе, имея в активе 3 очка. «Гент» (9 очков) и «Вольфсбург» (8) обеспечили себе выход в плей-офф, «Сент-Этьен» (4) идет третьим.

В группе L белградский «Партизан» вел на выезде 2:0 у голландского АЗ, но упустил победу — 2:2, а с ней и последние шансы на выход в плей-офф. У гостей отличились Такума Асано (16) и Сейдуба Сума (27), хозяев от поражения спас Ферди Дрейф, сделавший дубль (88, 90). АЗ доигрывал матч в меньшинстве после удаления Майрона Боаду (83).

АЗ набрал 9 очков и обеспечил себе выход в плей-офф следом за английским «Манчестер Юнайтед» (10). «Партизан» (5) остался на третьей строчке, а замыкает таблицу группы казахстанская «Астана» (3).

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