Гончаренко: Игра с «Лудогорцем» — отражение всех матчей ЦСКА в ЛЕ

«Думаю, что сегодня было отражение всех матчей в Лиге Европы. Мы очень много атаковали и прессинговали. Когда ты забиваешь два гола в пяти матчах, рассчитывать на что-то тяжело. У нас было много предпосылок для того, чтобы забить, но чего-то не хватало. Был шок после пропущенного мяча, но нашли в себе характер, чтобы изменить что-то и сыграть вничью», — сказал Гончаренко журналистам.