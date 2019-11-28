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28 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Гончаренко: Игра с «Лудогорцем» — отражение всех матчей ЦСКА в ЛЕ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Михаил Гончаров. Игра с болгарским «Лудогорцем» стала отражением всех матчей московского ЦСКА на групповом этапе футбольной Лиги Европы, считает главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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«Думаю, что сегодня было отражение всех матчей в Лиге Европы. Мы очень много атаковали и прессинговали. Когда ты забиваешь два гола в пяти матчах, рассчитывать на что-то тяжело. У нас было много предпосылок для того, чтобы забить, но чего-то не хватало. Был шок после пропущенного мяча, но нашли в себе характер, чтобы изменить что-то и сыграть вничью», — сказал Гончаренко журналистам.

ЦСКА в четверг на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в матче пятого тура группового этапа и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

Заключительный матч на групповом этапе ЦСКА проведет 12 декабря в гостях с испанским «Эспаньолом», который гарантировал себе первое место в квартете.

«Грустно осознавать, что в Испанию мы едем уже на ничего не значащий матч», — отметил тренер.

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