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9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
22Поклон Петрова, промах Игнатьева и тульские красавицы. «Краснодар» в погоне за «Локо»
10:42 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Гончаренко провалил евросезон — ЦСКА не выигрывает и забил лишь дважды

Просто какой-то кошмар.

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• ЦСКА провел 5-й матч в группе Лиги Европы и снова не победил. На этот раз армейцы сыграли вничью с «Лудогорцем» — 1:1. Но это намного лучше, чем в первом матче: в Болгарии команда проиграла со счетом 1:5.

• Вряд ли стоит глубоко анализировать результаты ЦСКА в этой Лиге Европы — команда Гончаренко провалилась, набрала всего 2 очка. Если ЦСКА в последнем туре не выиграет у «Эспаньола» на выезде, то закончит турнир с худшим результатом для российских клубов в Лиге Европы. А если выиграет, то повторит антирекорд — 5 очков набрал «Спартак» прошлой осенью. Этот показатель знаком тренеру ЦСКА белорусу Александру Ермаковичу — столько же собрал в ЛЕ БАТЭ в 2017-м, и это был худший результат клуба в турнире.

• Гончаренко же с борисовчанами набирал в группе второго еврокубка 7 и 10 очков. Удачнее, чем сейчас, в Лиге Европы наш тренер выступал даже с «Кубанью» — в сезоне-2013/14 в группе с «Валенсией», «Суонси» и «Санкт-Галленом» краснодарцы стали третьими и набрали шесть очков. Разгромно победили «Санкт-Галлен» (4:0) и трижды сыграли 1:1. Два раза с «Суонси» (оба раза спасались после 90-й минуты, однажды забил Джибриль Сиссе!) и один раз с «Валенсией» (забил Мельгарехо).

• Чтобы не стать российским «рекордсменом», ЦСКА нужно практически чудо. «Эспаньол» уверенно идет на первом месте в группе, а в еврокубках не проигрывал уже 26 матчей подряд (без учета поражений в сериях послематчевых пенальти). Это самая длинная беспроигрышная серия в истории, она длится с 14 сентября 2006 года. В последний раз «Эспаньол» проиграл 23 февраля 2006 года — «Шальке» со счетом 0:3.

• По итогам этого тура ЦСКА окончательно стал четвертым в группе. В прошлом сезоне был такой же результат, но только в Лиге чемпионов. Тогда армейцы заняли 4-е место с 7 очками в группе с «Викторией Пльзень», «Ромой» и «Реалом».

• Игра с «Лудогорцем» (1:1) стала 5-м домашним еврокубковый матчем подряд, в котором ЦСКА пропустил. «Лудогорец» — единственная команда в группе, которой ЦСКА забил. Всего у армейцев два мяча — хуже только у швейцарского клуба «Лугано» (1).

• Грустные итоги подвел Виктор Гончаренко: «Сегодняшний матч — отражение всех матчей в Лиге Европы. Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем с “Ференцварошем”. Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы».

ЦСКА
1:1
Первый тайм: 0:0
Лудогорец
Футбол, Лига Европы, Группа H28.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 12000 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоСтанислав Генчев
Голы
Федор Чалов(Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев)76′
Клаудиу Кешеру(Кристальду Фариас Вандерсон, Георгий Терзиев)66′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
23Пламен Илиев
23Хердур Магнуссон
4Неусиану Сисинью
78Игорь Дивеев
3Антон Недялков
2Мариу Фернандес
5Георгий Терзиев
8Никола Влашич
21Драгош Григоре
25Кристиян Бистрович
12Анисе
81′
98Иван Обляков
25Стефан Баджи
9Федор Чалов
60′
92Джоди Лукоки
62Вадим Карпов
76′
84Марселу Насименту Марселинью
77′
29Яка Бийол
18Светослав Дяков
20Константин Кучаев
55′
28Клаудиу Кешеру
35′87′
10Алан Дзагоев
10Якуб Сверчок
17Арнор Сигурдссон
64′
88Кристальду Фариас Вандерсон
81′
7Ильзат Ахметов
13Мавис Чибота
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
17Удары (всего)9
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
16Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяЛарс Хуммельгор(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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