Гончаренко провалил евросезон — ЦСКА не выигрывает и забил лишь дважды
Просто
Просто
• ЦСКА провел 5-й матч в группе Лиги Европы и снова не победил. На этот раз армейцы сыграли вничью с «Лудогорцем» — 1:1. Но это намного лучше, чем в первом матче: в Болгарии команда проиграла со счетом 1:5.
• Вряд ли стоит глубоко анализировать результаты ЦСКА в этой Лиге Европы — команда Гончаренко провалилась, набрала всего 2 очка. Если ЦСКА в последнем туре не выиграет у «Эспаньола» на выезде, то закончит турнир с худшим результатом для российских клубов в Лиге Европы. А если выиграет, то повторит антирекорд — 5 очков набрал «Спартак» прошлой осенью. Этот показатель знаком тренеру ЦСКА белорусу Александру Ермаковичу — столько же собрал в ЛЕ БАТЭ в 2017-м, и это был худший результат клуба в турнире.
• Гончаренко же с борисовчанами набирал в группе второго еврокубка 7 и 10 очков. Удачнее, чем сейчас, в Лиге Европы наш тренер выступал даже с «Кубанью» — в сезоне-2013/14 в группе с «Валенсией», «Суонси» и «Санкт-Галленом» краснодарцы стали третьими и набрали шесть очков. Разгромно победили «Санкт-Галлен» (4:0) и трижды сыграли 1:1. Два раза с «Суонси» (оба раза спасались после 90-й минуты, однажды забил Джибриль Сиссе!) и один раз с «Валенсией» (забил Мельгарехо).
• Чтобы не стать российским «рекордсменом», ЦСКА нужно практически чудо. «Эспаньол» уверенно идет на первом месте в группе, а в еврокубках не проигрывал уже 26 матчей подряд (без учета поражений в сериях послематчевых пенальти). Это самая длинная беспроигрышная серия в истории, она длится с 14 сентября 2006 года. В последний раз «Эспаньол» проиграл 23 февраля 2006 года — «Шальке» со счетом 0:3.
• По итогам этого тура ЦСКА окончательно стал четвертым в группе. В прошлом сезоне был такой же результат, но только в Лиге чемпионов. Тогда армейцы заняли 4-е место с 7 очками в группе с «Викторией Пльзень», «Ромой» и «Реалом».
• Игра с «Лудогорцем» (1:1) стала 5-м домашним еврокубковый матчем подряд, в котором ЦСКА пропустил. «Лудогорец» — единственная команда в группе, которой ЦСКА забил. Всего у армейцев два мяча — хуже только у швейцарского клуба «Лугано» (1).
• Грустные итоги подвел Виктор Гончаренко: «Сегодняшний матч — отражение всех матчей в Лиге Европы. Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем с “Ференцварошем”. Сложно рассчитывать на
|Виктор Гончаренко
|Станислав Генчев
|Федор Чалов(Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев)
|76′
|Клаудиу Кешеру(Кристальду Фариас Вандерсон, Георгий Терзиев)
|66′
|35
|Игорь Акинфеев
|23
|Пламен Илиев
|23
|Хердур Магнуссон
|4
|Неусиану Сисинью
|78
|Игорь Дивеев
|3
|Антон Недялков
|2
|Мариу Фернандес
|5
|Георгий Терзиев
|8
|Никола Влашич
|21
|Драгош Григоре
|25
|Кристиян Бистрович
|12
|Анисе
81′
|98
|Иван Обляков
|25
|Стефан Баджи
|9
|Федор Чалов
60′
|92
|Джоди Лукоки
|62
|Вадим Карпов
76′
|84
|Марселу Насименту Марселинью
77′
|29
|Яка Бийол
|18
|Светослав Дяков
|20
|Константин Кучаев
55′
|28
|Клаудиу Кешеру
35′87′
|10
|Алан Дзагоев
|10
|Якуб Сверчок
|17
|Арнор Сигурдссон
64′
|88
|Кристальду Фариас Вандерсон
81′
|7
|Ильзат Ахметов
|13
|Мавис Чибота
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|17
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Якоб Кехлет(Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен(Дания)
|Боковой судья
|Ларс Хуммельгор(Дания)