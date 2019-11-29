«Дети» Сульшера проиграли в Астане, Эмери стал ближе к отставке

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Группа C

«Трабзонспор» — «Хетафе» — 0:1 (Мата, 50)

«Краснодар» — «Базель» — 1:0 (Ари, 72, с пенальти)

«Хетафе» после победы в Турции имеет неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Испанцы начали групповой этап с двух побед, многие назвали их фаворитами группы, однако потом последовало два сложно объяснимых поражения от «Базеля». В итоге именно в последнем туре в пригороде Мадрида «Краснодар» и «Хетафе» решат судьбу второй путевки в 1/16 финала.

С «Трабзонспором» у испанцев не было проблем. Слишком неуверенно турецкая команда выглядит в ЛЕ. Хозяева создали только один момент в начале встречи, дальше территорией и мячом владели гости. «Хетафе» должен был забивать еще в первом тайме, но почему-то отложил этот момент до второго.

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«Трабзонспору» повезло, пропустить он мог значительно больше. Поэтому «Краснодару» через две недели легко точно не будет.

Группа H

«Ференцварош» — «Эспаньол» — 2:2 (Шигер, 23. Шкварка, 90, с пенальти — Мелендо, 31. Дардер, 90+6)

ЦСКА — «Лудогорец» — 1:1 (Чалов, 75 — Кешеру, 66)

«Эспаньол» приехал в Венгрию без всякой турнирной мотивации. В предыдущей игре группового раунда каталонцы разгромили ближайшего преследователя «Лудогорец» со счетом 6:0. Это была красивая точка для команды Пабло Мачина в плане выхода в плей-офф. Поэтому барселонцы могли разве что помочь ЦСКА. В случае их победы над «Ференцварошем» армейцы сохраняли теоретически шансы на 1/16 финала. Правда, и им нужно было обыгрывать «Лудогорец». Не произошло ни того, ни другого.

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Зато в Венгрии случился один из самых зрелищный матчей дня. Если в первом тайме соперники просто обменивались супермоментами, то после перерыва венгры зажали игроков «Эспаньола» у ворот, практически не давая им отдышаться.

Болельщики пришли в восторг от такого футбола, который держал в напряжении до самого финального свистка. Через две недели «Ференцварош» отправится в гости к «Лудогорцу», где и решится судьба путевки в плей-офф.

Группа L

«Астана» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1 (Шомко, 55. Бернард, 62, автогол — Лингард, 10)

«АЗ Алкмар» — «Партизан» — 2:2 (Дрейф, 87. 90+2 — Асано, 16. Сума, 21)

Лига Европы — приток мотивации для главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера. Здесь его команда выглядит не так безвольно, как в АПЛ, и норвежец точно чувствует себя спокойнее. В первых четырех матчах английская команда не пропустила ни одного мяча, набрала 10 очков и еще перед встречей в Казахстане обеспечила себе место в плей-офф. Поэтому Сульшер взял в дальний выезд трех игроков, которых еще можно отнести к основному составу: Джесси Лингарда, Люка Шоу, который не выходил на поле с августа, и Акселя Туанзебе — его болельщики хотя бы знают в лицо. В целом же в заявку попало только пять человек, родившихся до 2000 года. Остальные — парни из молодежных команд «МЮ». Зрители забили стадион до отказа и точно ждали увидеть других футболистов. «Астана»? проиграла в группе четыре раза, поэтому матч превратился в выставочный.

Однако парни Сульшера решили показать наброски философии «МЮ». Лингард забил уже на 10-й минуте, дальше англичане провели еще несколько красивых и быстрых атак.

«Астана» долго приходила в себя, зато каждый выпад хозяев отличался конкретикой. Опыт поражений этому, видимо, хорошо учит. И после перерыва команда из Казахстана провела сразу несколько интересных атак.

Два гола были забиты с разницей в 7 минут, правда, даже между ними чуть не отличился «МЮ».

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Сульшера не сильно расстроил результат. Молодые показали, что могут здорово комбинировать, играя в безбашенный футбол. Англичане не набрали очков, зато дали отдохнуть лидерам. Перед следующим отрезком сезона это очень важно.

Группа B

«Мальме» — «Динамо» — 4:3 (Бенгтссон, 2. Розенберг, 48; 90+6. Ракип, 57 — Миколенко, 18. Цыганков, 39. Вербич, 77)

«Лугано» — «Копенгаген» — 0:1 (Томсен, 26)

До пятого тура группа B казалось одной из самых ровных. Лидеры — «Копенгаген» и киевское «Динамо» набрали всего по 6 очков, выйти из группы им мог помешать разве что «Мальме», который с 5-ю шел следом. Игра в Швеции превратилась в грандиозную драму, в которой хозяева трижды вырывались вперед и все-таки смогли одержать победу.

Эта встреча стала последней на домашнем стадионе для шведского нападающего Маркуса Розенберга. В 37 лет он решил завершить карьеру, а болельщики придумали грандиозный перфоманс в честь легенды.

Но вряд ли он мог представить, что станет героем матча. Сначала он сравнял счет, сделав его 2:2, а на последней добавленной минуте принес «Мальме» победу и реальные шансы продолжить борьбу в весенней стадии Лиги Европы.

Группа F

«Арсенал» — «Айнтрахт» — 1:2 (Обамеянг, 45+1 — Камада, 55; 64)

«Витория» — «Стандарт» — 1:1 (Перейра, 45 — Лестьенн, 39, с пенальти)

Слишком уж много в этой игре ждали от «Арсенала» Унаи Эмери. Лондонцы не могли победить в шести матчах подряд, поэтому Лига Европы, где команда лидирует, должна была стать отдушиной. Но «канониры» продолжили неудачную серию. Второй тайм в их исполнение — абсолютное безволие. «Айнтрахт» делал все что угодно у ворот Эмилиано Мартинеса. А камеры все чаще показывали потерянных болельщиков «Арсенала». Мало кто понимал, что происходит на их родном стадионе.

Эмери явно не контролировал ситуацию на поле. Хэштег #EmeryOut, призывающий тренера покинуть лондонский клуб, продолжает набирать обороты.

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Группа А

«Севилья» — «Карабах» — 2:0 (Хиль, 61. Даббур, 90)

«Дюделандж» — «АПОЭЛ» — 0:2 (Матич, 12, с пенальти. Меркис, 43)

Группа D

«Спортинг» — «ПСВ» — 4:0 (Феллипе, 9. Фернандеш, 15; 65, с пенальти. Матье, 42)