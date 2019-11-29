Решающий бой впереди. Футболисты «Краснодара» обыграли «Базель» в матче Лиги Европы

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Домашняя игра против уже обеспечившего себе участие в 1/16 финала турнира «Базеля» обещала быть непростой, если учитывать поражение российской команды в первом круге со счетом 0:5. Однако подопечным Сергея Матвеева нельзя было оглядываться на прошлый результат. Борьба за вторую путевку в плей-офф с испанским «Хетафе» требовала победы для лучшего расклада перед очным противостоянием в заключительном туре на выезде.

По итогам четырех матчей «Краснодар» и «Хетафе» имели по шесть очков, но испанцы были выше в таблице из-за победы в первом круге со счетом 2:1.

«Базель» приехал в Краснодар не самым основным, но боевым составом. Ротацию можно было предсказать, так как команда Марселя Коллера обеспечила выход в плей-офф. На острие у гостей вышел лучший бомбардир команды в чемпионате Швейцарии Кемаль Адеми, под ним в нападении должен был сыграть Самуэле Кампо, также не являющийся регулярным игроком основы, а в центре защиты впервые в этом розыгрыше вышел Эмиль Бергстрём.

Матвеев нашел оптимальный баланс в игре команды после двух побед над турецким «Трабзонспором», поэтому состав на матч с «Базелем» был практически такой же, как и в домашней игре четвертого тура против турецкой команды. Успешно проявившие себя Ари и Магомед-Шапи Сулейманов вышли в атаке, а на левом фланге нападения вместо Дмитрия Стоцкого им помогал восстановившийся Вандерсон. В центре поля появились Кристоффер Олссон и Тонни Вилена, а место травмировавшегося в воскресенье Мануэла Фернандеша занял Юрий Газинский, недавно вернувшийся из лазарета.

Источник: РИА "Новости"

Преимущество «Краснодара» в первой половине

Стартовый отрезок матча прошел на равных, но первый опасный момент удалось создать хозяевам поля: на шестой минуте болельщики погнали «Краснодар» вперед, Ари протащил мяч по центру и отдал налево в штрафную на Вандерсона, который пробил немного мимо ближнего угла. Стоит отметить, что поддержка хозяев хоть и была менее многочисленной, чем на предыдущих матчах, но болельщиков было слышно на протяжении почти всей игры. В первые 20 минут подопечным Матвеева не удавалось строить свои атаки, присутствовал некоторый брак в передачах, мяч ходил либо через Ари в центре нападения, либо по левому флангу, где обострял Вандерсон. На 27-й минуте после высокого прессинга «Краснодара» мяч на подступах к штрафной получил Кристиан Рамирес, убрал защитника, но пробил выше ворот.

К середине тайма «Краснодар» нащупал игру в атаке, а на 31-й минуте трибуны стадиона оглушительно зашумели, когда Ари вновь протащил мяч по центру и, будучи в ударной позиции, отдал в штрафную на Вандерсона. Бразилец попытался технично перекинуть голкипера, но мяч с линии ворот вынес защитник. Спустя пару подходов «Базеля» к воротам «Краснодара», которые прерывались либо на вратаре россиян Станиславе Крицюке, либо на защитниках, Ари в очередной раз прорвал центр поля, но завершил контратаку ударом выше ворот.

38-я минута встречи ознаменовалась двумя событиями: на трибунах гостевого сектора появились фанаты «Базеля», а также покинул поле Газинский.

Вскоре 30-летний полузащитник, немного хромая, вернулся и сумел продолжить встречу. «С Газинским все нормально, мы держали с Юрием связь, понимали, что он может не сыграть весь матч, он только набирает форму. Когда он сказал, что уже пора, мы сделали эту замену, 80 минут в таком матче — хороший результат, в будущем игрок будет приносить нам большую пользу», — сообщил Матвеев после встречи.

Коллер после матча признал, что «Краснодар» переиграл его подопечных в первой половине. «Счет 5:0 в первом матче был слишком большим, “Краснодар” — хорошая команда. В первом отрезке матча мы были слабее, во втором игра пошла лучше, но действовали не очень компактно», — отметил швейцарский специалист.

Источник: РИА "Новости"

Гол и удаление Ари

Вторую половину «Базель» начал более активно, а игроки стали строже действовать в центре поля. На 57-й минуте Сулейманова, чей фланг был заигран меньше обычного, заменил полузащитник Юнес Намли. Ключевой момент произошел на 71-й минуте, когда Ари получил мяч в штрафной после проникающего паса, защитник пошел в отбор и сбил нападающего, арбитр назначил пенальти. Ари сам подошел к точке и уверенно пробил в левый от себя угол, открыв счет.

Футболист эффектно отпраздновал столь тяжело заработанный гол. Он снял футболку и поклонился трибунам, за что получил желтую карточку. Чуть позже предупреждение получил начальник команды Александр Ермохин из-за выхода за пределы технической зоны.

После забитого мяча игра пошла на встречных курсах, но особой остроты команды создать не могли, за пять минут до конца основного времени болельщики зажгли фонарики на телефонах, добавив этой знаменательной победе еще больше красоты. В концовке тайма полузащитник «Базеля» Фабиан Фрай спровоцировал игрока «Краснодара» Юнеса Намли на потасовку, после чего Фрай и капитан хозяев Александр Мартынович были наказаны предупреждениями.

Уже в добавленное ко второму тайму время за удар по лицу соперника «горчичник» получил Ари, эта карточка стала второй для форварда и превратилась в удаление, что означает пропуск заключительной встречи против «Хетафе».

«Он сам понимает, что перебрал с эмоциями, матч стал преобладать стычками, — сказал Матвеев после игры. — У нас есть Маркус Берг и Иван Игнатьев, они тоже забивают и показывают качественную игру». Сам футболист также жалеет о допущенном, но не теряет оптимизма перед важной встречей.

«Я поступил как ребенок, на протяжении всей игры соперники меня провоцировали, потерял голову только на последней минуте. Мы должны показать, что сильнее их ["Хетафе"] во всем, должны быть осторожны, необходимо надежно играть в обороне. Уверен, что тренер сможет подготовить команду именно так, чтобы мы смогли победить», — сказал форвард.