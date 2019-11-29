«Создали для нас сумасшедшую атмосферу!». Гендиректор «Астаны» после победы над «МЮ» поблагодарил болельщиков

Сколько уже заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне после победы над «Манчестер Юнайтед».
Напомним, матч пятого тура группы L Лиги Европы прошел в Нур-Султане и завершился со счетом 2:1.
«Я хотел бы поблагодарить всех людей, кто пришел на стадион, они создали для нас сумасшедшую атмосферу! Каждый голос, каждый хлопок отчетливо слышался на поле и придавал силу нашей команде, которая не побоюсь этого слова, вновь золотыми нитями вписала свое имя в историю казахстанского футбола!
Наши ребята молодцы, проявили характер и сумели вырвать победу у «Манчестер Юнайтед»! Сегодня на матче было очень много высокопоставленных людей, многие из которых по-настоящему переживают за нашу команду. И эта победа — наша общая, спонсоров в лице АО «ФНБ «Самрук-Казына» и акимата города Нур-Султан, болельщиков, всех сотрудников клуба, и, конечно, тренерского штаба и команды!
Еще раз от всей души, я поздравляю всех, кто был причастен к замечательному футбольному празднику под названием «Астана» — «Манчестер Юнайтед»! Но сейчас можно порадоваться и, засучив рукава, начать работу с прицелом на следующий сезон, при этом не забывая, что нас ждет не менее интересная футбольная битва в Белграде! — цитирует Гурмана сайт «Астаны».