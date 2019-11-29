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11:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Создали для нас сумасшедшую атмосферу!». Гендиректор «Астаны» после победы над «МЮ» поблагодарил болельщиков

Генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман, комментируя победу команды над «Манчестер Юнайтед», поблагодарил пришедших на стадион болельщиков. Он отметил, что команда проявила характер, сумев вырвать победу у соперника.

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Источник: Reuters

Сколько уже заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне после победы над «Манчестер Юнайтед».

Напомним, матч пятого тура группы L Лиги Европы прошел в Нур-Султане и завершился со счетом 2:1.

«Я хотел бы поблагодарить всех людей, кто пришел на стадион, они создали для нас сумасшедшую атмосферу! Каждый голос, каждый хлопок отчетливо слышался на поле и придавал силу нашей команде, которая не побоюсь этого слова, вновь золотыми нитями вписала свое имя в историю казахстанского футбола!

Наши ребята молодцы, проявили характер и сумели вырвать победу у «Манчестер Юнайтед»! Сегодня на матче было очень много высокопоставленных людей, многие из которых по-настоящему переживают за нашу команду. И эта победа — наша общая, спонсоров в лице АО «ФНБ «Самрук-Казына» и акимата города Нур-Султан, болельщиков, всех сотрудников клуба, и, конечно, тренерского штаба и команды!

Еще раз от всей души, я поздравляю всех, кто был причастен к замечательному футбольному празднику под названием «Астана» — «Манчестер Юнайтед»! Но сейчас можно порадоваться и, засучив рукава, начать работу с прицелом на следующий сезон, при этом не забывая, что нас ждет не менее интересная футбольная битва в Белграде! — цитирует Гурмана сайт «Астаны».

Астана
2:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Группа L28.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукУле Гуннар Сульшер
Голы
Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)55′
Джесси Лингард(Люк Шоу)10′
Ди'Шон Бернард62′
Составы команд
1Ненад Ерич
13Ли Грант
2Антонио Рукавина
23Люк Шоу
15Абзал Бейсебеков
81′
38Аксель Туанзебе
27Юрий Логвиненко
69′
41Итан Лэрд
44Евгений Постников
58Ди'Шон Бернард
77Дмитрий Шомко
83′
63Дилан Левитт
59′
10Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
14Джесси Лингард
88′
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
9Дорин Ротариу
28Анжел Гомеш
88′
45Роман Муртазаев
90′
54Итан Гэлбрейт
32Рангело Янга
37Джеймс Гарнер
84′
91Сергей Хижниченко
85′
59Ларджи Рамазани
28Юрий Перцух
44Тахит Чонг
65′
49Д'Мани Бугали-Меллор
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)20
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы8
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДонатас Румшас(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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