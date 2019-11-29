Ненад Эрич установил рекорд «Астаны» в матче против «МЮ»

Напомним, вратарь перешел в «Астану» в 2011 году. За девять сезонов в клубе он стал 6-кратным чемпионом Казахстана, также сыграв в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, в последней также дойдя до стадии 1/16-й финала.