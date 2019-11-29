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11:29 (мск), источник: Vesti.kz

Ненад Эрич установил рекорд «Астаны» в матче против «МЮ»

Матч группового раунда Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» стал рекордным для капитана и вратаря «Астаны» Ненада Эрича, сообщается на сайте клуба.

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Источник: Reuters

Напомним, матч пятого тура группы L Лиги Европы прошел в Нур-Султане и завершился со счетом 2:1.

Эрич провел свою трехсотую игру в форме команды, причем достиг такого рубежа первым в истории клуба.

Напомним, вратарь перешел в «Астану» в 2011 году. За девять сезонов в клубе он стал 6-кратным чемпионом Казахстана, также сыграв в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, в последней также дойдя до стадии 1/16-й финала.

Астана
2:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Группа L28.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукУле Гуннар Сульшер
Голы
Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)55′
Джесси Лингард(Люк Шоу)10′
Ди'Шон Бернард62′
Составы команд
1Ненад Ерич
13Ли Грант
2Антонио Рукавина
23Люк Шоу
15Абзал Бейсебеков
81′
38Аксель Туанзебе
27Юрий Логвиненко
69′
41Итан Лэрд
44Евгений Постников
58Ди'Шон Бернард
77Дмитрий Шомко
83′
63Дилан Левитт
59′
10Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
14Джесси Лингард
88′
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
9Дорин Ротариу
28Анжел Гомеш
88′
45Роман Муртазаев
90′
54Итан Гэлбрейт
32Рангело Янга
37Джеймс Гарнер
84′
91Сергей Хижниченко
85′
59Ларджи Рамазани
28Юрий Перцух
44Тахит Чонг
65′
49Д'Мани Бугали-Меллор
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)20
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы8
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДонатас Румшас(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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