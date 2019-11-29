Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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На этой неделе в Лиге чемпионов петербургский «Зенит» обыграл французский «Лион (2:0), а московский «Локомотив» уступил немецкому «Байеру» (0:2) и остался за бортом плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Краснодар» в Лиге Европы одолел швейцарский «Базель» (1:0), а столичный ЦСКА сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» (1:1) и потерял шансы на участие в еврокубковой весне.

У Португалии «Бенфика» в Лиге чемпионов сыграла вничью с немецким «Лейпцигом» (2:2). В Лиге Европы «Брага» разошлась миром с английским «Вулверхэмптоном» (3:3), «Порту» добился победы над швейцарским «Янг Бойз», а «Витория» сыграла вничью с бельгийским «Стандардом» (1:1).

Россия (45,216 балла) идет на седьмой строчке в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия (47,249) занимает шестое место. Продолжает лидировать в таблице Испания (93,426), на втором месте располагается Англия (82,033), на третьем — Германия (65,355).

Шестое место в рейтинге по итогам сезона-2019/20 позволит заявить в сезоне-2021/22 три клуба в Лигу чемпионов (два — в групповой турнир, один — в третий квалификационный раунд), один клуб в групповой турнир Лиги Европы, а также два клуба в новый турнир — Лигу конференций Европы (по одному во второй и третий квалификационные раунды).