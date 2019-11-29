Английские СМИ оценили игру воспитанников «МЮ» против «Астаны» в Лиге Европы
Гости сыграли самым молодым составом в своей истории.
Гости сыграли самым молодым составом в своей истории.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер выпустил на игру Лиги Европы с «Астаной» восемь воспитанников клуба. Таким образом, средний возраст полевых игроков составил 20 лет и 221 день, то есть это был самый молодой состав манкунианцев в истории, пишет Independent.
Также СМИ оценило игру выпускников академии «МЮ».
Так, самую высокую оценку — семь — получил 18-летний полузащитник Джеймс Гарнер, который, по мнению издания, проделал большой объем работы и действовал достаточно спокойно и надежно для своего молодого возраста.
Самой низкой оценки (четверки) был удостоен 19-летний Тахит Чонг, не использовавший в полной мере свободное пространство, а также загубивший убойный момент при счете 1:0, этим самым не позволив команде решить исход встречи.
Не самая лучшая оценка (пятерка) и у 19-летнего Энджела Гомеса, пытавшегося изо всех сил играть на команду, но зачастую его финты ни к чему обостряющему не приводили.
Этан Лэрд, Аксель Туанзебе, Дишон Бернард, Дилан Левитт и Мейсон Гринвуд получили по шесть баллов.
Отметим, данная победа стала первой для «Астаны» на групповом этапе Лиги Европы, тогда как «МЮ» потерпел первое поражение. Несмотря на неудачу, английский клуб с десятью очками сохранил лидерство в квартете L. За ним расположились голландский АЗ, сербский «Партизан» и «Астана», набравшие по девять, пять и три балла соответственно.
|Роман Григорчук
|Уле Гуннар Сульшер
|Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)
|55′
|Джесси Лингард(Люк Шоу)
|10′
|Ди'Шон Бернард
|62′
|1
|Ненад Ерич
|13
|Ли Грант
|2
|Антонио Рукавина
|23
|Люк Шоу
|15
|Абзал Бейсебеков
81′
|38
|Аксель Туанзебе
|27
|Юрий Логвиненко
69′
|41
|Итан Лэрд
|44
|Евгений Постников
|58
|Ди'Шон Бернард
|77
|Дмитрий Шомко
83′
|63
|Дилан Левитт
59′
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
|14
|Джесси Лингард
88′
|18
|Иван Маевский
|26
|Мэйсон Гринвуд
|9
|Дорин Ротариу
|28
|Анжел Гомеш
88′
|45
|Роман Муртазаев
90′
|54
|Итан Гэлбрейт
|32
|Рангело Янга
|37
|Джеймс Гарнер
84′
|91
|Сергей Хижниченко
85′
|59
|Ларджи Рамазани
|28
|Юрий Перцух
|44
|Тахит Чонг
65′
|49
|Д'Мани Бугали-Меллор
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Донатас Румшас(Литва)