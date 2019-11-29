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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

Английские СМИ оценили игру воспитанников «МЮ» против «Астаны» в Лиге Европы

Гости сыграли самым молодым составом в своей истории.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер выпустил на игру Лиги Европы с «Астаной» восемь воспитанников клуба. Таким образом, средний возраст полевых игроков составил 20 лет и 221 день, то есть это был самый молодой состав манкунианцев в истории, пишет Independent.

Также СМИ оценило игру выпускников академии «МЮ».

Так, самую высокую оценку — семь — получил 18-летний полузащитник Джеймс Гарнер, который, по мнению издания, проделал большой объем работы и действовал достаточно спокойно и надежно для своего молодого возраста.

Самой низкой оценки (четверки) был удостоен 19-летний Тахит Чонг, не использовавший в полной мере свободное пространство, а также загубивший убойный момент при счете 1:0, этим самым не позволив команде решить исход встречи.

Не самая лучшая оценка (пятерка) и у 19-летнего Энджела Гомеса, пытавшегося изо всех сил играть на команду, но зачастую его финты ни к чему обостряющему не приводили.

Этан Лэрд, Аксель Туанзебе, Дишон Бернард, Дилан Левитт и Мейсон Гринвуд получили по шесть баллов.

Отметим, данная победа стала первой для «Астаны» на групповом этапе Лиги Европы, тогда как «МЮ» потерпел первое поражение. Несмотря на неудачу, английский клуб с десятью очками сохранил лидерство в квартете L. За ним расположились голландский АЗ, сербский «Партизан» и «Астана», набравшие по девять, пять и три балла соответственно.

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Астана
2:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Группа L28.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукУле Гуннар Сульшер
Голы
Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)55′
Джесси Лингард(Люк Шоу)10′
Ди'Шон Бернард62′
Составы команд
1Ненад Ерич
13Ли Грант
2Антонио Рукавина
23Люк Шоу
15Абзал Бейсебеков
81′
38Аксель Туанзебе
27Юрий Логвиненко
69′
41Итан Лэрд
44Евгений Постников
58Ди'Шон Бернард
77Дмитрий Шомко
83′
63Дилан Левитт
59′
10Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
14Джесси Лингард
88′
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
9Дорин Ротариу
28Анжел Гомеш
88′
45Роман Муртазаев
90′
54Итан Гэлбрейт
32Рангело Янга
37Джеймс Гарнер
84′
91Сергей Хижниченко
85′
59Ларджи Рамазани
28Юрий Перцух
44Тахит Чонг
65′
49Д'Мани Бугали-Меллор
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)20
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы8
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДонатас Румшас(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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