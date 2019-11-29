Английские СМИ оценили игру воспитанников «МЮ» против «Астаны» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер выпустил на игру Лиги Европы с «Астаной» восемь воспитанников клуба. Таким образом, средний возраст полевых игроков составил 20 лет и 221 день, то есть это был самый молодой состав манкунианцев в истории, пишет Independent.

Также СМИ оценило игру выпускников академии «МЮ».

Так, самую высокую оценку — семь — получил 18-летний полузащитник Джеймс Гарнер, который, по мнению издания, проделал большой объем работы и действовал достаточно спокойно и надежно для своего молодого возраста.

Самой низкой оценки (четверки) был удостоен 19-летний Тахит Чонг, не использовавший в полной мере свободное пространство, а также загубивший убойный момент при счете 1:0, этим самым не позволив команде решить исход встречи.

Не самая лучшая оценка (пятерка) и у 19-летнего Энджела Гомеса, пытавшегося изо всех сил играть на команду, но зачастую его финты ни к чему обостряющему не приводили.

Этан Лэрд, Аксель Туанзебе, Дишон Бернард, Дилан Левитт и Мейсон Гринвуд получили по шесть баллов.