Левандовский признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Левандовский в среду отметился покером в выездном матче группового этапа турнира против белградской «Црвены Звезды», который завершился со счетом 6:0 в пользу «Баварии».
Конкурентами у польского форварда на этой неделе были капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси, вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас и нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку.