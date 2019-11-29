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15:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Левандовский признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Reuters

Левандовский в среду отметился покером в выездном матче группового этапа турнира против белградской «Црвены Звезды», который завершился со счетом 6:0 в пользу «Баварии».

Конкурентами у польского форварда на этой неделе были капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси, вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас и нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

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