Старый, молодой, юбилейный. Какие рекорды установлены в матче «Астаны» с «Манчестер Юнайтед»

Источник: Reuters

Сама встреча состоялась вчера, 28 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер взял в Казахстан резервистов. Средний возраст стартового состава — 22 года и 26 дней. Это самый юный подбор игроков в еврокубковом матче в истории команды.

Еще один возрастной рекорд на счету вратаря Ли Гранта, который впервые сыграл за «МЮ» в еврокубках в 36 лет и 305 дней. Он стал самым возрастным игроком команды, дебютировавшем в еврокубках.

Также «МЮ» впервые с февраля 2016 года проиграл в еврокубковом матче после того, как открыл счет. Тогда маникунианцы играли против «Мидтьюланда» в ЛЕ и уступили со счетом 1:2.

Впервые за три года «МЮ» пропустил больше одного гола. В последний раз ворота «красных дьяволов» дважды поражал «Фенербахче» в матче группового раунда ЛЕ сезона 2016/17. В целом, беспроигрышная серия «МЮ» достигала 15 матчей, из которых четырежды манкунианцы сыграли вничью, а в остальных победили.

Помимо этого, «красные дьяволы» были близки к обновлению рекорда ЛЕ по числу сухих матчей. Команда не пропускала в турнире в течении 8,5 часов. Последней «МЮ» забивала испнская «Сельта» в полуфинале турнира того же сезона.

Поражение от «Астаны» стало юбилейным, 80-м, для «МЮ» в матчах под эгидой УЕФА. А в случае успеха манкунианцы могли отпраздновать 200-ю победу в еврокубках.

В свою очередь, четвертая волевая победа «Астаны» в еврокубках, стала первой, которая была одержана над клубом из английской премьер-лиги. Также впервые в истории чемпион Казахстана победил клуб из ТОП-20 рейтинга УЕФА.

Отметим, что после пяти туров в группе L лидерство с десятью очками сохранил «МЮ». За ним расположились голландский АЗ, сербский «Партизан» и «Астана», набравшие по девять, пять и три балла соответственно.