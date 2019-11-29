Старый, молодой, юбилейный. Какие рекорды установлены в матче «Астаны» с «Манчестер Юнайтед»
Победа «Астаны» над «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа Лиги Европы стала рекордной по нескольким показателям, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победа «Астаны» над «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа Лиги Европы стала рекордной по нескольким показателям, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сама встреча состоялась вчера, 28 ноября, в
Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер взял в Казахстан резервистов. Средний возраст стартового состава — 22 года и 26 дней. Это самый юный подбор игроков в еврокубковом матче в истории команды.
Еще один возрастной рекорд на счету вратаря Ли Гранта, который впервые сыграл за «МЮ» в еврокубках в 36 лет и 305 дней. Он стал самым возрастным игроком команды, дебютировавшем в еврокубках.
Также «МЮ» впервые с февраля 2016 года проиграл в еврокубковом матче после того, как открыл счет. Тогда маникунианцы играли против «Мидтьюланда» в ЛЕ и уступили со счетом 1:2.
Впервые за три года «МЮ» пропустил больше одного гола. В последний раз ворота «красных дьяволов» дважды поражал «Фенербахче» в матче группового раунда ЛЕ сезона 2016/17. В целом, беспроигрышная серия «МЮ» достигала 15 матчей, из которых четырежды манкунианцы сыграли вничью, а в остальных победили.
Помимо этого, «красные дьяволы» были близки к обновлению рекорда ЛЕ по числу сухих матчей. Команда не пропускала в турнире в течении 8,5 часов. Последней «МЮ» забивала испнская «Сельта» в полуфинале турнира того же сезона.
Поражение от «Астаны» стало юбилейным, 80-м, для «МЮ» в матчах под эгидой УЕФА. А в случае успеха манкунианцы могли отпраздновать 200-ю победу в еврокубках.
В свою очередь, четвертая волевая победа «Астаны» в еврокубках, стала первой, которая была одержана над клубом из английской
Отметим, что после пяти туров в группе L лидерство с десятью очками сохранил «МЮ». За ним расположились голландский АЗ, сербский «Партизан» и «Астана», набравшие по девять, пять и три балла соответственно.
Игры заключительного, шестого тура пройдут 12 декабря. В этот день встретятся «МЮ» — АЗ, «Партизан» — «Астана».
|Роман Григорчук
|Уле Гуннар Сульшер
|Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)
|55′
|Джесси Лингард(Люк Шоу)
|10′
|Ди'Шон Бернард
|62′
|1
|Ненад Ерич
|13
|Ли Грант
|2
|Антонио Рукавина
|23
|Люк Шоу
|15
|Абзал Бейсебеков
81′
|38
|Аксель Туанзебе
|27
|Юрий Логвиненко
69′
|41
|Итан Лэрд
|44
|Евгений Постников
|58
|Ди'Шон Бернард
|77
|Дмитрий Шомко
83′
|63
|Дилан Левитт
59′
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
|14
|Джесси Лингард
88′
|18
|Иван Маевский
|26
|Мэйсон Гринвуд
|9
|Дорин Ротариу
|28
|Анжел Гомеш
88′
|45
|Роман Муртазаев
90′
|54
|Итан Гэлбрейт
|32
|Рангело Янга
|37
|Джеймс Гарнер
84′
|91
|Сергей Хижниченко
85′
|59
|Ларджи Рамазани
|28
|Юрий Перцух
|44
|Тахит Чонг
65′
|49
|Д'Мани Бугали-Меллор
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Донатас Румшас(Литва)