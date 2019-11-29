Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
28.11
Витория Гимарайнш
Стандард Л
11
Футбол. Премьер-лига
30.11
Крылья Советов
Уфа
Футбол. Зарубежный
30.11
Алавес
Реал
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
17:00 (мск), источник: Vesti.kz

Старый, молодой, юбилейный. Какие рекорды установлены в матче «Астаны» с «Манчестер Юнайтед»

Победа «Астаны» над «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа Лиги Европы стала рекордной по нескольким показателям, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Сама встреча состоялась вчера, 28 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер взял в Казахстан резервистов. Средний возраст стартового состава — 22 года и 26 дней. Это самый юный подбор игроков в еврокубковом матче в истории команды.

Еще один возрастной рекорд на счету вратаря Ли Гранта, который впервые сыграл за «МЮ» в еврокубках в 36 лет и 305 дней. Он стал самым возрастным игроком команды, дебютировавшем в еврокубках.

Также «МЮ» впервые с февраля 2016 года проиграл в еврокубковом матче после того, как открыл счет. Тогда маникунианцы играли против «Мидтьюланда» в ЛЕ и уступили со счетом 1:2.

Впервые за три года «МЮ» пропустил больше одного гола. В последний раз ворота «красных дьяволов» дважды поражал «Фенербахче» в матче группового раунда ЛЕ сезона 2016/17. В целом, беспроигрышная серия «МЮ» достигала 15 матчей, из которых четырежды манкунианцы сыграли вничью, а в остальных победили.

Помимо этого, «красные дьяволы» были близки к обновлению рекорда ЛЕ по числу сухих матчей. Команда не пропускала в турнире в течении 8,5 часов. Последней «МЮ» забивала испнская «Сельта» в полуфинале турнира того же сезона.

Поражение от «Астаны» стало юбилейным, 80-м, для «МЮ» в матчах под эгидой УЕФА. А в случае успеха манкунианцы могли отпраздновать 200-ю победу в еврокубках.

В свою очередь, четвертая волевая победа «Астаны» в еврокубках, стала первой, которая была одержана над клубом из английской премьер-лиги. Также впервые в истории чемпион Казахстана победил клуб из ТОП-20 рейтинга УЕФА.

Отметим, что после пяти туров в группе L лидерство с десятью очками сохранил «МЮ». За ним расположились голландский АЗ, сербский «Партизан» и «Астана», набравшие по девять, пять и три балла соответственно.

Игры заключительного, шестого тура пройдут 12 декабря. В этот день встретятся «МЮ» — АЗ, «Партизан» — «Астана».

Читайте также
Астана
2:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Группа L28.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукУле Гуннар Сульшер
Голы
Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)55′
Джесси Лингард(Люк Шоу)10′
Ди'Шон Бернард62′
Составы команд
1Ненад Ерич
13Ли Грант
2Антонио Рукавина
23Люк Шоу
15Абзал Бейсебеков
81′
38Аксель Туанзебе
27Юрий Логвиненко
69′
41Итан Лэрд
44Евгений Постников
58Ди'Шон Бернард
77Дмитрий Шомко
83′
63Дилан Левитт
59′
10Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
14Джесси Лингард
88′
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
9Дорин Ротариу
28Анжел Гомеш
88′
45Роман Муртазаев
90′
54Итан Гэлбрейт
32Рангело Янга
37Джеймс Гарнер
84′
91Сергей Хижниченко
85′
59Ларджи Рамазани
28Юрий Перцух
44Тахит Чонг
65′
49Д'Мани Бугали-Меллор
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)20
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы8
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДонатас Румшас(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Канело" отказался от титула чемпиона мира
«Дети» Сульшера проиграли в Астане
Россия обыграла Бразилию в футбол. Это фантастика
Допинг, санкции, проверки. Российский биатлон ждет тяжелый сезон
Десять футболистов «Сочи» заболели вирусной инфекцией
Загитова покаталась на катке у Кремля (видео)
Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главная распродажа года: огромные скидки на сотни товаров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь