«Барселона» впервые показала, что происходило в раздевалке после 0:4 от «Ливерпуля» и вылета из ЛЧ

В полуфинале прошлого сезона ЛЧ «Барселона» обыграла на своем поле «Ливерпуль» со счетом 3:0, но была разгромлена в гостях со счетом 0:4.

На видео, которое расходится в соцсетях, футболисты «Барселоны» сидят после матча в раздевалке, не произнося ни слова. Среди игроков — в том числе нападающий Малком, который минувшим летом сменил «Барселону» на «Зенит».

«Барселона» провела матч с «Ливерпулем» в следующем составе: Тер Штеген, Лангле, Альба, Пике, Серхи Роберто, Ракитич (Малком, 81), Коутиньо (Семеду, 60), Видаль (Артур, 75), Бускетс, Месси, Суарес.

За «Ливерпуль» по два гола забили Дивок Ориги (на 7-й и 79-й минутах) и Жоржиньо Вейналдум (54, 56).

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