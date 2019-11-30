«Астана» одержала историческую победу над МЮ. Подобных викторий в казахстанском футболе было мало

Источник: Reuters

Вчерашняя победа «Астаны» над «Манчестером Юнайтед» стала поистине исторической для всего казахстанского футбола. Впервые в еврокубках удалось обыграть команду из топ-4 европейских лиг, да еще и с каким именем!

Ценнее эту викторию делает тот факт, что футбольные клубы из Казахстана крайне редко радуют своих болельщиков подобными сенсациями. Если российские болельщики могут сходу вспомнить матчи «Локомотив» — «Интер», «Рубин» — «Барселона» или «Ростов» — «Бавария», то в Казахстане подобными успехами похвастаться не могут. Но даже у наших соседей были светлые полосы. Сегодня мы вспомним самые яркие победы казахстанских клубов в еврокубках.

ОФИ (Греция) — «Тобол» (Костанай) 0:1, 2007 год

Начнем с самой давней игры в сегодняшнем списке. В 2007 году одной из сенсаций стало выступление костанайского «Тобола» в Кубке Интертото. На тот момент команду возглавлял Дмитрий Алексеевич Огай, и под его руководством «Тобол» умудрился стать первым и единственным клубом из постсоветского пространства, который стал обладателем этого трофея, даже несмотря на упрощенный формат турнира. Костанайцы на своем пути одолели грузинский «Зестафони», чешский «Слован», а в решающем противостоянии победили греческий ОФИ.

В Костанае удалось одержать победу 1:0, но на острове Крит фаворитами были хозяева. Это было заметно на протяжении всей встречи, но греческим футболистам катастрофически не везло. В итоге своим шансом воспользовался Андрей Харабара на 86-й минуте, забив единственный мяч, который окончательно похоронил все надежды ОФИ. Эта победа, пусть и не над самым сильным соперником, все равно вошла в историю, как один из самых больших успехов казахстанских клубов в Европе.

«Актобе» — АЗ (Нидерланды) 2:1, 2010 год

Чемпионат Голландии нельзя назвать топовой европейской лигой, но зачастую представители «страны тюльпанов» демонстрируют свою силу на европейской арене. Поэтому к противостоянию плей-офф квалификации Лиги Европы сезона 2010/11 с голландским АЗ актюбинцы подходили в полной боевой готовности.

Но начался этот двухматчевый раунд неудачно для представителей Казахстана. В Алкмаре «Актобе» уступил 2:0, и к домашнему матчу надежды на успех практически развеялись. Второй матч начался также с разочарования для актюбинцев, ведь всем нам знакомый Понтус Вермблум (на тот момент выступавший за голландский клуб) уже на 10-й минуте огорчил хозяев. Но дубль Мурата Тлешева во втором тайме поднял настроение болельщикам, присутствовавшим на стадионе. Пусть «Актобе» и не удалось попасть в групповой этап, но тот вкус победы над АЗ еще надолго останется в памяти у фанатов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4LNP0eUdByg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Шахтер» (Караганда) — «Селтик» (Шотландия) 2:0, 2013 год

Одно из самых ярких, и одновременно самых трагичных противостояний в истории казахстанского футбола. На тот момент в Лиге Чемпионов Казахстанскую Премьер-Лигу представлял всего один клуб, который начинал отбор со второго квалификационного раунда. Отсутствие опыта и высокий класс других соперников практически всегда сводил шансы казахстанцев к нулю.

Но в 2013 году у болельщиков появилась надежда, ведь действующий чемпион КПЛ, довольно удачно справлялся со своими конкурентами. Сначала карагандинцы без проблем справились с белорусским БАТЭ, а затем сумели одолеть албанский «Скендербеу». Последним испытанием был шотландский «Селтик», но даже ему «горняки» знатно потрепали нервы.

Из-за проблем со стадионом, домашний матч пришлось проводить в Астане (сейчас — Нурсултан), однако этот фактор не помешал «Шахтеру» совершить настоящую сенсацию. Голы Финонченко и Хижниченко в каждом из таймов помогли одержать удобную победу 2:0. Вся страна поверила в свою команду, и ждала от своих игроков в Шотландии только победы. Но именно там закончился тот успех, который карагандинцы сумели развить до этого. Досадное поражение 0:3 остановило казахстанскую команду в двух шагах от исторического попадания в групповой этап Лиги Чемпионов. Еще обидней тот факт, что решающий гол был пропущен в компенсированное время. Лишь через 2 года «Астана» сумела восстановить справедливость, и отомстить за своих соотечественников, став первым клубом, попавшим в групповой этап ЛЧ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l7ogDYrcjGo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Кайрат» (Алматы) — «Бордо» (Франция) 2:1, 2015 год

Еще один пример того, как представитель КПЛ остановился в шаге от попадания в групповой этап еврокубкового турнира. В этот раз пострадал алматинский «Кайрат», который начал свой путь в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, и сумел добраться до раунда плей-офф. По пути были пройдены сербская «Црвена Звезда», армянский «Алашкерт» и шотландский «Абердин», но в решающем противостоянии соперником был крепкий середняк французского чемпионата «Бордо».

Во Франции алмаатинцы уступили с минимальным счетом, но призрачные надежды на домашний матч все еще оставались. Они резко возросли уже на первой минуте, когда один из игроков французской комады срезал мяч в свои ворота. На 66-й минуте Исламбек Куат удвоил преимущество «Кайрата», и хозяевам оставалось просто удержать победный счет. Но именно это и погубило алмаатинцев: на 76-й минуте Энцо Кривелли отыграл один мяч, и казахстанцам нужно было забивать еще. Сделать они этого не смогли, и в групповой этап вышли французы. Однако эта победа все равно стала значимой для местного футбола, ведь эта была первая виктория казахстанской команды над представителем топ-5 европейских лиг.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t9eAa7tJr7Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Астана» — «Ренн» (Франция) 2:0, 2018 год

Закончим этот список недавним триумфом астанинцев в матче против французского «Ренна» на групповом этапе Лиги Европы сезона 2018/19. Квартет состоял из следующих команд: «Астана», «Динамо» Киев, «Ренн» и «Яблонец». Такая группа была вполне по силам представителям Казахстана, и поначалу все шло здорово. В первом туре «Астана» добыла трудовую ничью в Киеве, а во втором туре и вовсе смогла уверенно одолеть крепкий французский середняк 2:0, благодаря голам Зайнутдинова и Томасова. Эта победа над клубом из топ-5 лиг стала второй для казахстанского футбола, и была очень важна с точки зрения турнирного положения в группе.

Дальше были заработаны 4 очка в двух матчах с чешским клубом «Яблонец», но потом все пошло наперекосяк. «Астана» умудрилась дома уступить киевлянам, а в последнем туре столичный клуб проиграл все тому же «Ренну» во Франции, в результате чего опустился на третье место в таблице и не попал в плей-офф.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/k12-LXLw1U8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Может быть, большинство из этих побед покажутся чем-то обыденным для многих команд, ведь ни одного из этих соперников нельзя назвать топ клубом. Но ценность этих триумфов в том, что они происходят крайне редко в казахстанском футболе. Поэтому давайте не будем говорить, что «Астана» обыграла молодежный состав «Манчестера», который приехал в Нурсултан абсолютно немотивированным, а просто порадуемся за своих соседей, и пожелаем им почаще радовать подобными успехами своих фанатов!