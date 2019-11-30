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12:13 (мск), источник: Sports.Ru

«Астана» одержала историческую победу над МЮ. Подобных викторий в казахстанском футболе было мало

В казахстанском футболе тоже бывают поводы для радости.

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Источник: Reuters

Вчерашняя победа «Астаны» над «Манчестером Юнайтед» стала поистине исторической для всего казахстанского футбола. Впервые в еврокубках удалось обыграть команду из топ-4 европейских лиг, да еще и с каким именем!

Ценнее эту викторию делает тот факт, что футбольные клубы из Казахстана крайне редко радуют своих болельщиков подобными сенсациями. Если российские болельщики могут сходу вспомнить матчи «Локомотив» — «Интер», «Рубин» — «Барселона» или «Ростов» — «Бавария», то в Казахстане подобными успехами похвастаться не могут. Но даже у наших соседей были светлые полосы. Сегодня мы вспомним самые яркие победы казахстанских клубов в еврокубках.

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ОФИ (Греция) — «Тобол» (Костанай) 0:1, 2007 год

Начнем с самой давней игры в сегодняшнем списке. В 2007 году одной из сенсаций стало выступление костанайского «Тобола» в Кубке Интертото. На тот момент команду возглавлял Дмитрий Алексеевич Огай, и под его руководством «Тобол» умудрился стать первым и единственным клубом из постсоветского пространства, который стал обладателем этого трофея, даже несмотря на упрощенный формат турнира. Костанайцы на своем пути одолели грузинский «Зестафони», чешский «Слован», а в решающем противостоянии победили греческий ОФИ.

В Костанае удалось одержать победу 1:0, но на острове Крит фаворитами были хозяева. Это было заметно на протяжении всей встречи, но греческим футболистам катастрофически не везло. В итоге своим шансом воспользовался Андрей Харабара на 86-й минуте, забив единственный мяч, который окончательно похоронил все надежды ОФИ. Эта победа, пусть и не над самым сильным соперником, все равно вошла в историю, как один из самых больших успехов казахстанских клубов в Европе.

«Актобе» — АЗ (Нидерланды) 2:1, 2010 год

Чемпионат Голландии нельзя назвать топовой европейской лигой, но зачастую представители «страны тюльпанов» демонстрируют свою силу на европейской арене. Поэтому к противостоянию плей-офф квалификации Лиги Европы сезона 2010/11 с голландским АЗ актюбинцы подходили в полной боевой готовности.

Но начался этот двухматчевый раунд неудачно для представителей Казахстана. В Алкмаре «Актобе» уступил 2:0, и к домашнему матчу надежды на успех практически развеялись. Второй матч начался также с разочарования для актюбинцев, ведь всем нам знакомый Понтус Вермблум (на тот момент выступавший за голландский клуб) уже на 10-й минуте огорчил хозяев. Но дубль Мурата Тлешева во втором тайме поднял настроение болельщикам, присутствовавшим на стадионе. Пусть «Актобе» и не удалось попасть в групповой этап, но тот вкус победы над АЗ еще надолго останется в памяти у фанатов.

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«Шахтер» (Караганда) — «Селтик» (Шотландия) 2:0, 2013 год

Одно из самых ярких, и одновременно самых трагичных противостояний в истории казахстанского футбола. На тот момент в Лиге Чемпионов Казахстанскую Премьер-Лигу представлял всего один клуб, который начинал отбор со второго квалификационного раунда. Отсутствие опыта и высокий класс других соперников практически всегда сводил шансы казахстанцев к нулю.

Но в 2013 году у болельщиков появилась надежда, ведь действующий чемпион КПЛ, довольно удачно справлялся со своими конкурентами. Сначала карагандинцы без проблем справились с белорусским БАТЭ, а затем сумели одолеть албанский «Скендербеу». Последним испытанием был шотландский «Селтик», но даже ему «горняки» знатно потрепали нервы.

Из-за проблем со стадионом, домашний матч пришлось проводить в Астане (сейчас — Нурсултан), однако этот фактор не помешал «Шахтеру» совершить настоящую сенсацию. Голы Финонченко и Хижниченко в каждом из таймов помогли одержать удобную победу 2:0. Вся страна поверила в свою команду, и ждала от своих игроков в Шотландии только победы. Но именно там закончился тот успех, который карагандинцы сумели развить до этого. Досадное поражение 0:3 остановило казахстанскую команду в двух шагах от исторического попадания в групповой этап Лиги Чемпионов. Еще обидней тот факт, что решающий гол был пропущен в компенсированное время. Лишь через 2 года «Астана» сумела восстановить справедливость, и отомстить за своих соотечественников, став первым клубом, попавшим в групповой этап ЛЧ.

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«Кайрат» (Алматы) — «Бордо» (Франция) 2:1, 2015 год

Еще один пример того, как представитель КПЛ остановился в шаге от попадания в групповой этап еврокубкового турнира. В этот раз пострадал алматинский «Кайрат», который начал свой путь в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, и сумел добраться до раунда плей-офф. По пути были пройдены сербская «Црвена Звезда», армянский «Алашкерт» и шотландский «Абердин», но в решающем противостоянии соперником был крепкий середняк французского чемпионата «Бордо».

Во Франции алмаатинцы уступили с минимальным счетом, но призрачные надежды на домашний матч все еще оставались. Они резко возросли уже на первой минуте, когда один из игроков французской комады срезал мяч в свои ворота. На 66-й минуте Исламбек Куат удвоил преимущество «Кайрата», и хозяевам оставалось просто удержать победный счет. Но именно это и погубило алмаатинцев: на 76-й минуте Энцо Кривелли отыграл один мяч, и казахстанцам нужно было забивать еще. Сделать они этого не смогли, и в групповой этап вышли французы. Однако эта победа все равно стала значимой для местного футбола, ведь эта была первая виктория казахстанской команды над представителем топ-5 европейских лиг.

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«Астана» — «Ренн» (Франция) 2:0, 2018 год

Закончим этот список недавним триумфом астанинцев в матче против французского «Ренна» на групповом этапе Лиги Европы сезона 2018/19. Квартет состоял из следующих команд: «Астана», «Динамо» Киев, «Ренн» и «Яблонец». Такая группа была вполне по силам представителям Казахстана, и поначалу все шло здорово. В первом туре «Астана» добыла трудовую ничью в Киеве, а во втором туре и вовсе смогла уверенно одолеть крепкий французский середняк 2:0, благодаря голам Зайнутдинова и Томасова. Эта победа над клубом из топ-5 лиг стала второй для казахстанского футбола, и была очень важна с точки зрения турнирного положения в группе.

Дальше были заработаны 4 очка в двух матчах с чешским клубом «Яблонец», но потом все пошло наперекосяк. «Астана» умудрилась дома уступить киевлянам, а в последнем туре столичный клуб проиграл все тому же «Ренну» во Франции, в результате чего опустился на третье место в таблице и не попал в плей-офф.

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Может быть, большинство из этих побед покажутся чем-то обыденным для многих команд, ведь ни одного из этих соперников нельзя назвать топ клубом. Но ценность этих триумфов в том, что они происходят крайне редко в казахстанском футболе. Поэтому давайте не будем говорить, что «Астана» обыграла молодежный состав «Манчестера», который приехал в Нурсултан абсолютно немотивированным, а просто порадуемся за своих соседей, и пожелаем им почаще радовать подобными успехами своих фанатов!

Артем Сериков

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Астана
2:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Группа L28.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукУле Гуннар Сульшер
Голы
Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)55′
Джесси Лингард(Люк Шоу)10′
Ди'Шон Бернард62′
Составы команд
1Ненад Ерич
13Ли Грант
2Антонио Рукавина
23Люк Шоу
15Абзал Бейсебеков
81′
38Аксель Туанзебе
27Юрий Логвиненко
69′
41Итан Лэрд
44Евгений Постников
58Ди'Шон Бернард
77Дмитрий Шомко
83′
63Дилан Левитт
59′
10Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
14Джесси Лингард
88′
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
9Дорин Ротариу
28Анжел Гомеш
88′
45Роман Муртазаев
90′
54Итан Гэлбрейт
32Рангело Янга
37Джеймс Гарнер
84′
91Сергей Хижниченко
85′
59Ларджи Рамазани
28Юрий Перцух
44Тахит Чонг
65′
49Д'Мани Бугали-Меллор
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)20
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы8
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДонатас Румшас(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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