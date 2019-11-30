«Астана» одержала историческую победу над МЮ. Подобных викторий в казахстанском футболе было мало
В казахстанском футболе тоже бывают поводы для радости.
В казахстанском футболе тоже бывают поводы для радости.
Вчерашняя победа «Астаны» над «Манчестером Юнайтед» стала поистине исторической для всего казахстанского футбола. Впервые в еврокубках удалось обыграть команду из топ-4 европейских лиг, да еще и с каким именем!
Ценнее эту викторию делает тот факт, что футбольные клубы из Казахстана крайне редко радуют своих болельщиков подобными сенсациями. Если российские болельщики могут сходу вспомнить матчи «Локомотив» — «Интер», «Рубин» — «Барселона» или «Ростов» — «Бавария», то в Казахстане подобными успехами похвастаться не могут. Но даже у наших соседей были светлые полосы. Сегодня мы вспомним самые яркие победы казахстанских клубов в еврокубках.
Начнем с самой давней игры в сегодняшнем списке. В 2007 году одной из сенсаций стало выступление костанайского «Тобола» в Кубке Интертото. На тот момент команду возглавлял Дмитрий Алексеевич Огай, и под его руководством «Тобол» умудрился стать первым и единственным клубом из постсоветского пространства, который стал обладателем этого трофея, даже несмотря на упрощенный формат турнира. Костанайцы на своем пути одолели грузинский «Зестафони», чешский «Слован», а в решающем противостоянии победили греческий ОФИ.
В Костанае удалось одержать победу 1:0, но на острове Крит фаворитами были хозяева. Это было заметно на протяжении всей встречи, но греческим футболистам катастрофически не везло. В итоге своим шансом воспользовался Андрей Харабара на 86-й минуте, забив единственный мяч, который окончательно похоронил все надежды ОФИ. Эта победа, пусть и не над самым сильным соперником, все равно вошла в историю, как один из самых больших успехов казахстанских клубов в Европе.
Чемпионат Голландии нельзя назвать топовой европейской лигой, но зачастую представители «страны тюльпанов» демонстрируют свою силу на европейской арене. Поэтому к противостоянию
Но начался этот двухматчевый раунд неудачно для представителей Казахстана. В Алкмаре «Актобе» уступил 2:0, и к домашнему матчу надежды на успех практически развеялись. Второй матч начался также с разочарования для актюбинцев, ведь всем нам знакомый Понтус Вермблум (на тот момент выступавший за голландский клуб) уже на 10-й минуте огорчил хозяев. Но дубль Мурата Тлешева во втором тайме поднял настроение болельщикам, присутствовавшим на стадионе. Пусть «Актобе» и не удалось попасть в групповой этап, но тот вкус победы над АЗ еще надолго останется в памяти у фанатов.
Одно из самых ярких, и одновременно самых трагичных противостояний в истории казахстанского футбола. На тот момент в Лиге Чемпионов Казахстанскую
Но в 2013 году у болельщиков появилась надежда, ведь действующий чемпион КПЛ, довольно удачно справлялся со своими конкурентами. Сначала карагандинцы без проблем справились с белорусским БАТЭ, а затем сумели одолеть албанский «Скендербеу». Последним испытанием был шотландский «Селтик», но даже ему «горняки» знатно потрепали нервы.
Еще один пример того, как представитель КПЛ остановился в шаге от попадания в групповой этап еврокубкового турнира. В этот раз пострадал алматинский «Кайрат», который начал свой путь в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, и сумел добраться до раунда
Во Франции алмаатинцы уступили с минимальным счетом, но призрачные надежды на домашний матч все еще оставались. Они резко возросли уже на первой минуте, когда один из игроков французской комады срезал мяч в свои ворота. На 66-й минуте Исламбек Куат удвоил преимущество «Кайрата», и хозяевам оставалось просто удержать победный счет. Но именно это и погубило алмаатинцев: на 76-й минуте Энцо Кривелли отыграл один мяч, и казахстанцам нужно было забивать еще. Сделать они этого не смогли, и в групповой этап вышли французы. Однако эта победа все равно стала значимой для местного футбола, ведь эта была первая виктория казахстанской команды над представителем топ-5 европейских лиг.
Закончим этот список недавним триумфом астанинцев в матче против французского «Ренна» на групповом этапе Лиги Европы сезона 2018/19. Квартет состоял из следующих команд: «Астана», «Динамо» Киев, «Ренн» и «Яблонец». Такая группа была вполне по силам представителям Казахстана, и поначалу все шло здорово. В первом туре «Астана» добыла трудовую ничью в Киеве, а во втором туре и вовсе смогла уверенно одолеть крепкий французский середняк 2:0, благодаря голам Зайнутдинова и Томасова. Эта победа над клубом из топ-5 лиг стала второй для казахстанского футбола, и была очень важна с точки зрения турнирного положения в группе.
Дальше были заработаны 4 очка в двух матчах с чешским клубом «Яблонец», но потом все пошло наперекосяк. «Астана» умудрилась дома уступить киевлянам, а в последнем туре столичный клуб проиграл все тому же «Ренну» во Франции, в результате чего опустился на третье место в таблице и не попал в
Может быть, большинство из этих побед покажутся
Артем Сериков
|Роман Григорчук
|Уле Гуннар Сульшер
|Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)
|55′
|Джесси Лингард(Люк Шоу)
|10′
|Ди'Шон Бернард
|62′
|1
|Ненад Ерич
|13
|Ли Грант
|2
|Антонио Рукавина
|23
|Люк Шоу
|15
|Абзал Бейсебеков
81′
|38
|Аксель Туанзебе
|27
|Юрий Логвиненко
69′
|41
|Итан Лэрд
|44
|Евгений Постников
|58
|Ди'Шон Бернард
|77
|Дмитрий Шомко
83′
|63
|Дилан Левитт
59′
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
|14
|Джесси Лингард
88′
|18
|Иван Маевский
|26
|Мэйсон Гринвуд
|9
|Дорин Ротариу
|28
|Анжел Гомеш
88′
|45
|Роман Муртазаев
90′
|54
|Итан Гэлбрейт
|32
|Рангело Янга
|37
|Джеймс Гарнер
84′
|91
|Сергей Хижниченко
85′
|59
|Ларджи Рамазани
|28
|Юрий Перцух
|44
|Тахит Чонг
65′
|49
|Д'Мани Бугали-Меллор
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Донатас Румшас(Литва)