Матч с МЮ стал юбилейным для двух футболистов «Астаны» в еврокубках
Домашний матч «Астаны» против «Манчестер Юнайтед» стал для двух игроков казахстанского клуба юбилейным, сообщает KazFootball.kz.
Домашний матч «Астаны» против «Манчестер Юнайтед» стал для двух игроков казахстанского клуба юбилейным, сообщает KazFootball.kz.
Так, для защитника Дмитрия Шомко, который отметился голом в ворота «МЮ», эта встреча стала 70-й в еврокубках. Для другого защитника Юрия Логвиненко это 65-й матч.
Отметим, что Шомко является самым опытным еврокубковым бойцом в составе «Астаны».
Напомним, столичная команда в пятом группе группы L Лиги Европы победила «МЮ» со счетом 2:1.