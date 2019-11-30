Пять игроков «Астаны» вошли в сборную группы Лиги Европы после победы над МЮ
Аналитический портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам пятого тура группового раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Аналитический портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам пятого тура группового раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В квартете L в нее вошли сразу пять футболистов «Астаны», три игрока «Партизана», два из АЗ и один представитель «Манчестер Юнайтед».
В составе «Астаны» лучшими в отчетном туре стали голкипер Ненад Эрич (оценка 6,7), защитники Дмитрий Шомко (7,8), Евгений Постников (7,2), Антонио Рукавина (6,8), а также нападающий Роман Муртазаев (6,8).
Напомним, что в пятом туре «Астана» дома одержала волевую победу над «МЮ» со счетом 2:1 и тем самым набрала первые очки в группе Лиги Европы.