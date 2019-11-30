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14:25 (мск), источник: Vesti.kz

Пять игроков «Астаны» вошли в сборную группы Лиги Европы после победы над МЮ

Аналитический портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам пятого тура группового раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В квартете L в нее вошли сразу пять футболистов «Астаны», три игрока «Партизана», два из АЗ и один представитель «Манчестер Юнайтед».

В составе «Астаны» лучшими в отчетном туре стали голкипер Ненад Эрич (оценка 6,7), защитники Дмитрий Шомко (7,8), Евгений Постников (7,2), Антонио Рукавина (6,8), а также нападающий Роман Муртазаев (6,8).

Напомним, что в пятом туре «Астана» дома одержала волевую победу над «МЮ» со счетом 2:1 и тем самым набрала первые очки в группе Лиги Европы.

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