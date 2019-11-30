Пять игроков «Астаны» вошли в сборную группы Лиги Европы после победы над МЮ

В квартете L в нее вошли сразу пять футболистов «Астаны», три игрока «Партизана», два из АЗ и один представитель «Манчестер Юнайтед».

В составе «Астаны» лучшими в отчетном туре стали голкипер Ненад Эрич (оценка 6,7), защитники Дмитрий Шомко (7,8), Евгений Постников (7,2), Антонио Рукавина (6,8), а также нападающий Роман Муртазаев (6,8).