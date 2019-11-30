МЮ предложил контракт автору эпичного промаха в матче ЛЕ с «Астаной»

Контракт Чонга истекает следующим летом, однако Сульшер надеется, что вингер останется в команде.

«Есть игроки, с которыми мы хотим продлить контракты, и Тахит, мы считаем, будет развиваться. Мы предложили ему очень хороший контракт, так что теперь мяч на его стороне», — сказал наставник «МЮ».

Добавим, что Чонг на 52-й минуте не реализовал стопроцентный момент в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной». Голландец не попал по пустым воротам при счете 1:0 в пользу «МЮ» с границы вратарской площадки после паса своего одноклубника Люка Шоу.