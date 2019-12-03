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14:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Могли побороться за выход из группы». Обозреватель France Football оценил еврокубковый сезон «Астаны»

Чемпион Казахстана «Астана» смягчил неудачный еврокубковый сезон знаковой победой над «Манчестер Юнайтед» — такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель журнала France Football и газеты L`Équipe Танги Ле Севилье. Авторитетный эксперт назвал главную причину поражения английского клуба в Казахстане и вспомнил предыдущие заслуги казахстанцев.

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Источник: Reuters

Встреча в рамках пятого тура группового турнира Лиги Европы прошла 28 ноября и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанцев. Таким образом, «Астана» одержала первую победу над клубами из Англии.

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«На этот матч “Астана” смогла настроиться и заслуженно победила. “МЮ” выставил резервный состав, который выглядел лучше казахстанцев, но неопытность футболистов “МЮ” помешала им. Они упустили преимущество, а “Астана” сыграла вдохновенно. В этом сезоне казахстанский чемпион был не в лучшем виде. Вообще, минувший сезон получился для них нестабильным. Им не без труда удалось победить чемпионов Мальты и Андорры. В групповом раунде голландский “АЗ Алкмар” разгромил “Астану” с общим счетом 11:0. Такой сезон могла смягчить знаковая победа, как над “МЮ”. “Астана” стала слабее, чем раньше. Команда предыдущих сезонов могла бы побороться за выход из этой группы», — отметил Севилье.

Отметим, что после пяти туров в группе лидерство с десятью очками сохранил «МЮ». За ним расположились голландский АЗ, сербский «Партизан» и «Астана», набравшие по девять, пять и три балла соответственно.

Игры заключительного, шестого тура пройдут 12 декабря. В этот день встретятся «МЮ» — АЗ, «Партизан» — «Астана».

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