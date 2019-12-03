«Могли побороться за выход из группы». Обозреватель France Football оценил еврокубковый сезон «Астаны»

«На этот матч “Астана” смогла настроиться и заслуженно победила. “МЮ” выставил резервный состав, который выглядел лучше казахстанцев, но неопытность футболистов “МЮ” помешала им. Они упустили преимущество, а “Астана” сыграла вдохновенно. В этом сезоне казахстанский чемпион был не в лучшем виде. Вообще, минувший сезон получился для них нестабильным. Им не без труда удалось победить чемпионов Мальты и Андорры. В групповом раунде голландский “АЗ Алкмар” разгромил “Астану” с общим счетом 11:0. Такой сезон могла смягчить знаковая победа, как над “МЮ”. “Астана” стала слабее, чем раньше. Команда предыдущих сезонов могла бы побороться за выход из этой группы», — отметил Севилье.