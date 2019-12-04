Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:30
Челси
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:30
Саутгемптон
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:05
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
3.12
Бернли
Манчестер Сити
14
Футбол. Зарубежный
3.12
Лион
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
3.12
Кристал Пэлас
Борнмут
10
Все события
Фоторепортажи
25Евро-2020. Составы групп
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
11:01 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА после победы «Астаны» над «МЮ»

Казахстан после матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы поднялся на 24-е место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, сообщает официальный сайт КФФ.

Наверх
Источник: Reuters

Напомним, «Астана» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы дома обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:1). Для столичного клуба эта победа стала первой в группе. Этот успех позволил Казахстану подняться на одну позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА.

С еврокубкового сезона-2019/20 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона-2015/16, соответственно, набранные очки в сезоне-2014/2015 вычитаются.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 93.426 (10.071)
2. Англия — 82.033 (10.142)
3. Германия — 65.355 (9.285)
4. Италия — 63.367 (7.642)
5. Франция — 53.582 (6.000)
6. Португалия — 47.249 (8.100)
7. Россия — 45.216 (4.333)
8. Бельгия — 36.900 (6.600)
9. Нидерланды — 34.950 (8.600)
10. Украина — 33.300 (4.400)
…24. Казахстан — 19.375 (3.375).

Читайте также
Астана
2:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Группа L28.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукУле Гуннар Сульшер
Голы
Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)55′
Джесси Лингард(Люк Шоу)10′
Ди'Шон Бернард62′
Составы команд
1Ненад Ерич
13Ли Грант
2Антонио Рукавина
23Люк Шоу
15Абзал Бейсебеков
81′
38Аксель Туанзебе
27Юрий Логвиненко
69′
41Итан Лэрд
44Евгений Постников
58Ди'Шон Бернард
77Дмитрий Шомко
83′
63Дилан Левитт
59′
10Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
14Джесси Лингард
88′
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
9Дорин Ротариу
28Анжел Гомеш
88′
45Роман Муртазаев
90′
54Итан Гэлбрейт
32Рангело Янга
37Джеймс Гарнер
84′
91Сергей Хижниченко
85′
59Ларджи Рамазани
28Юрий Перцух
44Тахит Чонг
65′
49Д'Мани Бугали-Меллор
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)20
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы8
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДонатас Румшас(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Месси назвал главное отличие от Роналду
Финал Гран-при по фигурному катанию обещает быть уникальным
Кучеров стал четвертым бомбардиром в истории «Тампы»
Самый дорогой русский вратарь НХЛ уже два матча сидит в запасе
Слуцкий устроил прощальный обед для «Витесса» (фото)
Роскошная муза Месси: ради нее завоевываются трофеи (фото)
Ибрагимович объявил о продолжении карьеры в Италии
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче чемпионата Англии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь