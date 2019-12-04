Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА после победы «Астаны» над «МЮ»
Казахстан после матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы поднялся на 24-е место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, сообщает официальный сайт КФФ.
Казахстан после матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы поднялся на 24-е место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, сообщает официальный сайт КФФ.
Напомним, «Астана» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы дома обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:1). Для столичного клуба эта победа стала первой в группе. Этот успех позволил Казахстану подняться на одну позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА.
С еврокубкового сезона-2019/20 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона-2015/16, соответственно, набранные очки в сезоне-2014/2015 вычитаются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 93.426 (10.071)
2. Англия — 82.033 (10.142)
3. Германия — 65.355 (9.285)
4. Италия — 63.367 (7.642)
5. Франция — 53.582 (6.000)
6. Португалия — 47.249 (8.100)
7. Россия — 45.216 (4.333)
8. Бельгия — 36.900 (6.600)
9. Нидерланды — 34.950 (8.600)
10. Украина — 33.300 (4.400)
…24. Казахстан — 19.375 (3.375).
|Роман Григорчук
|Уле Гуннар Сульшер
|Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)
|55′
|Джесси Лингард(Люк Шоу)
|10′
|Ди'Шон Бернард
|62′
|1
|Ненад Ерич
|13
|Ли Грант
|2
|Антонио Рукавина
|23
|Люк Шоу
|15
|Абзал Бейсебеков
81′
|38
|Аксель Туанзебе
|27
|Юрий Логвиненко
69′
|41
|Итан Лэрд
|44
|Евгений Постников
|58
|Ди'Шон Бернард
|77
|Дмитрий Шомко
83′
|63
|Дилан Левитт
59′
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
|14
|Джесси Лингард
88′
|18
|Иван Маевский
|26
|Мэйсон Гринвуд
|9
|Дорин Ротариу
|28
|Анжел Гомеш
88′
|45
|Роман Муртазаев
90′
|54
|Итан Гэлбрейт
|32
|Рангело Янга
|37
|Джеймс Гарнер
84′
|91
|Сергей Хижниченко
85′
|59
|Ларджи Рамазани
|28
|Юрий Перцух
|44
|Тахит Чонг
65′
|49
|Д'Мани Бугали-Меллор
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Донатас Румшас(Литва)