Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА после победы «Астаны» над «МЮ»

Напомним, «Астана» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы дома обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:1). Для столичного клуба эта победа стала первой в группе. Этот успех позволил Казахстану подняться на одну позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА.