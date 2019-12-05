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13:15 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА добавил групповой этап в женскую Лигу чемпионов

Европейский футбольный союз (УЕФА) изменит формат женской Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

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Источник: РИА "Новости"

Решение принято с целью «повышения конкурентоспособности и узнаваемости женского клубного футбола в целом».

С сезона-2021/22 клубы в первых двух раундах будут поделены на участников пути чемпионов (для чемпионов национальных ассоциаций) и участников пути представителей лиг. В рамках квалификации команды будут бороться за выход в групповой этап, где сыграют 16 клубов. На этой стадии, которая появится в турнире впервые, будут четыре группы по четыре команды, которые сыграют друг с другом дома и в гостях. По два сильнейших клуба каждого квартета выйдут в ¼ финала.

Также УЕФА намерен способствовать максимальному освещению турнира в СМИ. Начиная с группового этапа, планируются централизованный маркетинг и телевизионное освещение турнира. В то же время восемь игровых дней дебютного сезона в новом формате — второй отборочный раунд (первые и ответные матчи), четыре тура группового этапа и ¼ финала (первые и ответные матчи) — будут распределены по календарю так, чтобы не пересекаться с другими значимыми матчами европейского футбольного сезона.

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