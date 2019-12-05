УЕФА добавил групповой этап в женскую Лигу чемпионов

С сезона-2021/22 клубы в первых двух раундах будут поделены на участников пути чемпионов (для чемпионов национальных ассоциаций) и участников пути представителей лиг. В рамках квалификации команды будут бороться за выход в групповой этап, где сыграют 16 клубов. На этой стадии, которая появится в турнире впервые, будут четыре группы по четыре команды, которые сыграют друг с другом дома и в гостях. По два сильнейших клуба каждого квартета выйдут в ¼ финала.