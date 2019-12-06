«Лучшее выступление тура?». УЕФА восхитился сейвами вратаря «Астаны» в победном матче с «МЮ»
Официальный Instagram Лиги Европы опубликовал видео сейвов вратаря «Астаны» Ненада Эрича в матче с английским «Манчестер Юнайтед».
Официальный Instagram Лиги Европы опубликовал видео сейвов вратаря «Астаны» Ненада Эрича в матче с английским «Манчестер Юнайтед».
«Лучшее выступление пятого тура ЛЕ? Ненад Эрич и его грандиозные сейвы», — говорится в сообщении.
Отметим, что матч «Астана» — «МЮ» прошел 28 ноября в рамках пятого тура группы L и завершился со счетом 2:1. Еще до этой игры английский клуб пробился в
Матчи последнего, шестого, тура «МЮ» — «АЗ Алкмар» и «Партизан» — «Астана» пройдут в ночь с 12 на 13 декабря и начнутся в 02:00 по времени
|Роман Григорчук
|Уле Гуннар Сульшер
|Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)
|55′
|Джесси Лингард(Люк Шоу)
|10′
|Ди'Шон Бернард
|62′
|1
|Ненад Ерич
|13
|Ли Грант
|2
|Антонио Рукавина
|23
|Люк Шоу
|15
|Абзал Бейсебеков
81′
|38
|Аксель Туанзебе
|27
|Юрий Логвиненко
69′
|41
|Итан Лэрд
|44
|Евгений Постников
|58
|Ди'Шон Бернард
|77
|Дмитрий Шомко
83′
|63
|Дилан Левитт
59′
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
|14
|Джесси Лингард
88′
|18
|Иван Маевский
|26
|Мэйсон Гринвуд
|9
|Дорин Ротариу
|28
|Анжел Гомеш
88′
|45
|Роман Муртазаев
90′
|54
|Итан Гэлбрейт
|32
|Рангело Янга
|37
|Джеймс Гарнер
84′
|91
|Сергей Хижниченко
85′
|59
|Ларджи Рамазани
|28
|Юрий Перцух
|44
|Тахит Чонг
65′
|49
|Д'Мани Бугали-Меллор
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Донатас Румшас(Литва)