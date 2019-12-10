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10:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Впервые за последние восемь лет Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые за последние восемь лет не попал в заявку команды на матч Лиги чемпионов, сообщает Infobae.

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В 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов каталонцы встретятся с «Интером».

В последний раз это произошло 6 декабря 2011 года, когда «Барселона» в домашнем матче обыграла БАТЭ со счётом 4:0.

СМИ связывают это решение с тем, что главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде не хочет рисковать здоровьем Месси незадолго до матча чемпионата Испании против «Реала».

Напомним, «Барселона» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Интер» (7) — на втором месте.

Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и пражская «Славия».

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