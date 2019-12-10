Снова Лиссабон. Футболисты «Зенита» и «Бенфики» восьмой раз встретятся друг с другом в ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Перед матчами вторника занимающий первое место «Лейпциг» имеет в активе 10 очков. «Зенит» и «Лион», которые расположились на второй и третьей строчках, набрали по семь очков.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа G, 10.12.2019, 23:00 Бенфика - Зенит -

Идущая последней «Бенфика» имеет в активе четыре балла.

«Зенит» может выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2015/16, однако победа над «Бенфикой» этого не гарантирует. Если «Лион» обыграет «Лейпциг», то сразу три команды наберут по 10 очков. При таком развитии событий будут подсчитываться баллы, набранные в матчах клубов между собой. Данный сценарий оставит петербуржцев, которые наберут четыре очка, за бортом плей-офф, а из группы выйдут «Лион» (7 очков) и «Лейпциг» (6).

Подопечных Сергея Семака устроит собственная победа и потеря очков «Лиона». Ничейные результаты в обеих встречах тоже выведут российскую команду в плей-офф, так как она имеет преимущество над французским клубом по личным встречам. Если же «Зенит» проиграет, то рассчитывать на выход из группы он сможет только при поражении «Лиона».

Богатое на события прошлое «Зенита» и «Бенфики»

На международной арене нет ни одной команды, против которой бы «Зенит» играл чаще, чем с «Бенфикой». На данный момент команды провели уже семь матчей в Лиге чемпионов, при этом ни одна игра не завершилась вничью. Четыре раза сильнее были петербуржцы, трижды — лиссабонцы. В столице Португалии прошли три встречи, в двух из которых российский клуб побеждал, а в одной уступил.

В первый раз пути команд пересеклись в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2011/12 — в Санкт-Петербурге «Зенит» выиграл со счетом 3:2 благодаря двум голам Романа Широкова и точному удару пяткой в исполнении нынешнего главного тренера команды Семака. В ответной встрече «Бенфика» забила дважды, не пропустив, и вышла в четвертьфинал турнира. В 2014 году команды сошлись уже в групповом этапе — тогда «Зенит» одержал две победы (2:0, 1:0). Через два года клубы вновь встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако теперь уже «Бенфика» одержала две победы (1:0, 2:1).

Из первой пары матчей, состоявшихся в 2012 году, в нынешнем составе петербуржцев не осталось ни одного игрока, выходившего на поле против португальского клуба. В текущей заявке российской команды из состава 2014 года значатся два игрока — защитник Игорь Смольников и полузащитник Олег Шатов.

Из тех футболистов, которые встречались с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2016 году, за «Зенит» на данный момент играют пятеро. Среди них, помимо Смольникова и Шатова, значатся полузащитник Юрий Жирков, форвард Артем Дзюба и голкипер Михаил Кержаков.

Заход Дзюбы на рекорд

Лидер «Зенита» Дзюба в Лиссабоне может обновить национальный рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов. На данный момент в активе 31-летнего форварда восемь мячей в 15 играх основной сетки главного еврокубкового турнира. В конце ноября благодаря голу в ворота «Лиона» по этому показателю он сравнялся с бывшим капитаном «Спартака» Андреем Тихоновым. В пользу игрока «Зенита» говорит тот факт, что для достижения этой отметки ему понадобилось практически в двое меньшее матчей, чем спартаковцу (15 против 29).

Стоит отметить, что для Дзюбы предстоящая встреча против «Бенфики» станет уже пятой в карьере. Впервые он выходил против этого соперника в Лиссабоне — в ноябре 2012 года форвард вышел на замену в составе «Спартака» (0:2), но за отведенные 19 минут не сумел отметиться результативными действиями. В 2016 году в двух матчах плей-офф ему тоже не удалось поразить ворота португальской команды. Дзюба сумел отличиться в игре против этого соперника только с четвертой попытки, когда его точный удар в октябрьской встрече первого круга послужил фундаментом первой победы «Зенита» в текущей еврокубковой кампании.

Во вторник в Лиссабоне перед «Зенитом» будет стоять не только цель обыграть непростого соперника на его поле, но и прервать неудачную выездную серию в еврокубках. Петербуржцы не могут выиграть на международной арене в гостях уже 11 матчей (три ничьи и восемь поражений).

В последний раз «Зениту» удалось увезти победу с еврокубкового выезда в конце 2017 года. Тогда в Испании со счетом 3:1 был обыгран «Реал Сосьедад».

Ключевой матч между «Зенитом» и «Бенфикой» пройдет на арене «Эштадиу да Луш», которая вмещает 66 147 зрителей. Встречу будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.