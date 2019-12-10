Победа «Астаны» в последнем матче Лиги Европы позволит установить новый рекорд Казахстана в еврокубках

Наилучшим достижением является 24-я строчка, на которой и находится страна в данный момент. Сейчас в активе у Казахстана 19,250 очка, а у идущего выше Израиля 19,625 балла. В основной стадии еврокубков за победу дается два очка, которые будут разделены на четверых представителей страны. Таким образом, в случае гостевой победы Казахстан получит 0,500 очка и обойдет Израиль.

К слову, на 24-е место Казахстан поднялся после исторической домашней победы над английским «Манчестер Юнайтед» (2:1). В этой встрече было обновлено несколько рекордов.

Напомним, «Астана» проведет матч с «Партизаном» в ночь с 12 на 13 декабря в Белграде. В минувшую пятницу столичный клуб прибыл в Сербию и готовится к игре. В первой встрече «Астана» уступила «Партизану» на своем поле со счетом 1:2.