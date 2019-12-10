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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

Фанаты «Партизана» сдали кровь ради билетов на матч с «Астаной»

Болельщики сербского «Партизана» в преддверии матча с «Астаной» в последнем туре группового этапа Лиги Европы приняли участие в добровольной сдаче крови, сообщает корреспондент Vesti.kz. Все доноры получили билеты на игру.

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Акция состоялась 8 декабря в помещении ресторана на стадионе «Партизана». Сдать кровь могли все желающие в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют необходимые допуски по здоровью.

«Пробудите благородство в себе, сдайте кровь и спасите жизнь!» — гласил слоган акции.

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Напомним, «Астана» встретится с «Партизаном» в ночь с 12 на 13 декабря в Белграде. На прошлой неделе столичный клуб отправился в Сербию, где проводит короткий учебно-тренировочный сбор. В первой встрече столичный клуб уступил «Партизану» на своем поле со счетом 1:2.

Перед заключительным туром «Астана» с тремя очками занимает четвертое место в группе L. Набравший пять баллов «Партизан» идет третьим и также лишился шансов на плей-офф. В 1/8 финала уже вышли английский «Манчестер Юнайтед» у которого десять очков, и голландский «АЗ Алкмар» (девять баллов).

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