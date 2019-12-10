Фанаты «Партизана» сдали кровь ради билетов на матч с «Астаной»

Акция состоялась 8 декабря в помещении ресторана на стадионе «Партизана». Сдать кровь могли все желающие в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют необходимые допуски по здоровью.
«Пробудите благородство в себе, сдайте кровь и спасите жизнь!» — гласил слоган акции.
Напомним, «Астана» встретится с «Партизаном» в ночь с 12 на 13 декабря в Белграде. На прошлой неделе столичный клуб отправился в Сербию, где проводит короткий учебно-тренировочный сбор. В первой встрече столичный клуб уступил «Партизану» на своем поле со счетом 1:2.
Перед заключительным туром «Астана» с тремя очками занимает четвертое место в группе L. Набравший пять баллов «Партизан» идет третьим и также лишился шансов на плей-офф. В 1/8 финала уже вышли английский «Манчестер Юнайтед» у которого десять очков, и голландский «АЗ Алкмар» (девять баллов).