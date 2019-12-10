Фанаты «Партизана» сдали кровь ради билетов на матч с «Астаной»

Акция состоялась 8 декабря в помещении ресторана на стадионе «Партизана». Сдать кровь могли все желающие в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют необходимые допуски по здоровью.

«Пробудите благородство в себе, сдайте кровь и спасите жизнь!» — гласил слоган акции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aHEddk76128" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Астана» встретится с «Партизаном» в ночь с 12 на 13 декабря в Белграде. На прошлой неделе столичный клуб отправился в Сербию, где проводит короткий учебно-тренировочный сбор. В первой встрече столичный клуб уступил «Партизану» на своем поле со счетом 1:2.