«Зенит» в гостевой игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов поддержат около 1500 болельщиков

«Зенит» с семью очками идет вторым в группе G после пяти матчей, «Бенфика» замыкает квартет с четырьмя баллами в активе и лишилась шансов на выход в плей-офф. Участие в плей-офф себе гарантировал только немецкий «Лейпциг» (10 очков), а «Зенит» и французский «Лион» (7) определят обладателя второй путевки в последнем туре. Российскому клубу необходимо побеждать «Бенфику» и ждать потери очков от «Лиона», ничьи или поражения в матчах обеих команд выведут в плей-офф подопечных Сергея Семака. Если же «Зенит» и «Лион» одержат победы, то ситуация для российской команды меняется, три клуба наберут по 10 очков, в этом случае петербуржцы уступят соперникам по очкам в личных встречах и займут третье место, которое дает право на участие в плей-офф Лиги Европы.