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14:44 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в гостевой игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов поддержат около 1500 болельщиков

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 1500 болельщиков поддержат российский «Зенит» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко.

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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет в Лиссабоне во вторник и начнется в 23:00 мск.

«Нашу команду поддержат около 1500 человек», — сообщил Макаренко.

«Зенит» с семью очками идет вторым в группе G после пяти матчей, «Бенфика» замыкает квартет с четырьмя баллами в активе и лишилась шансов на выход в плей-офф. Участие в плей-офф себе гарантировал только немецкий «Лейпциг» (10 очков), а «Зенит» и французский «Лион» (7) определят обладателя второй путевки в последнем туре. Российскому клубу необходимо побеждать «Бенфику» и ждать потери очков от «Лиона», ничьи или поражения в матчах обеих команд выведут в плей-офф подопечных Сергея Семака. Если же «Зенит» и «Лион» одержат победы, то ситуация для российской команды меняется, три клуба наберут по 10 очков, в этом случае петербуржцы уступят соперникам по очкам в личных встречах и займут третье место, которое дает право на участие в плей-офф Лиги Европы.

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