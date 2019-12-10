И в Португалии спрашивают о допинге. Последний матч в году лучшего клуба России

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«Зенит» прилетел в Лиссабон. Неплохое место для последнего матча в году. Тут в киосках хот-дог с осьминогом и даже зимой зелёная трава пробивается сквозь мостовую (непривычно писать это слово с маленькой буквы).

Перед игрой традиционная пресс-конференция тренеров превратилась в аттракцион. Переводчик, которого нашла «Бенфика», растерялся. Его русский и португальский звучали отлично, но именно о футболе он говорил без понимания сути. И, кажется, разволновался.

На самом деле на таких мероприятиях часто встречаются переводчики, которые не справляются с темпом и объёмом специализированной информации. Только обычно это приводит к тому, что переводчики выдают не 100% сказанного, а 50% — то, что успели услышать и в чём уверены. Здесь был другой случай.

Когда местные журналисты спросили Семака, в курсе ли он ситуации с Нету (бывший защитник «Зенита» попал в больницу), переводчик сказал, что проблемы со здоровьем — у сына Нету. В какой-то момент в переводе стали мелькать фразы из серии «вот здесь я не понял, что он сказал». Вкупе с ошибками в ударениях выглядело забавно. Особенно когда речь зашла о футболистах, которые «выходят с банки». Удивительно, насколько это слово совпало в двух языках.

В португальском «banco» переводится «скамейка» [запасных]. Редко в русском используют это же слово. Например: футболист остался на банке. Но это скорее жаргон. Получилось, будто на него перешёл переводчик, сказав: «…выходят с банки». Десяток российских журналистов не сдерживали смех, передавая цитаты на новостные ленты.

И здесь я, конечно, совершил фатальную ошибку. Зная оба языка, спросил главного тренера «Бенфики» на португальском: «Вопрос от российского журналиста. Простите за мой акцент…» Переводчик выдал: «Простите, что я русский…» На этом пресс-конференцию можно было заканчивать. После этого коллеги меня ещё долго травили, мол, и так ужасный момент для нашего спорта, а ты ещё извиняешься.

Кстати, про отстранение России на четыре года от крупнейших спортивных мероприятий Семака тоже спросили. Хоть это и не относилось к Лиге чемпионов.

Причём вопрос задали даже не российские журналисты, а португальские. Видно было, что даже для них это громкая история.

Что касается непосредственно матча, то главным вопросом было то, на какой результат планирует играть «Зенит» в ситуации, когда многое зависит от параллельного матча.

Ведь при победе «Лиона» для «Зенита» не будет разницы с точки зрения выхода из группы между выигрышем и ничьей. Семак, которому тут будет недалеко до Африки после матча, дал понять, что встреча во Франции действительно может сказываться на игре в Лиссабоне.

Вообще, год для «Зенита» получился хорошим. Остался один шаг до того, чтобы стать шикарным. Для российского клуба выход в 1/8 финала Лиги чемпионов — всегда событие.

Последний раз наши там были в 2016 году. Забавно, что это был именно «Зенит», который играл в Лиссабоне с «Бенфикой» (в ¼ финала прошли португальцы — 1:3 по сумме двух матчей).

Немного удивляет, что «Зенит» продолжает себя противопоставлять московским командам. В самолёте Москва — Лиссабон с радостью обсуждали результат матча «Спартак» — «Ростов». Причём говорили неоднократно и разные компании. В Лиссабоне сейчас можно найти оскорбительные для «Спартака» наклейки на фонарях. Всё это выглядит странно, поскольку 10-я команда РПЛ уже явно не конкурент «Зениту» ни в одном турнире. Питеру пора перестраиваться и ориентироваться не на Москву, а доказывать в Европе.

Григорий Телингатер