Самолёт с фанатами «Аталанты» не долетел до Харькова и экстренно сел в Киеве
Самолёт с болельщиками итальянской «Аталанты», журналистами, представителями УЕФА и спонсором клуба не долетел до Харькова и экстренно сел в Киеве, сообщает Calciomercato.
Самолёт с болельщиками итальянской «Аталанты», журналистами, представителями УЕФА и спонсором клуба не долетел до Харькова и экстренно сел в Киеве, сообщает Calciomercato.
По данным источника, сменить пункт назначения пришлось
Таким образом, пассажирам придётся добираться до Харькова поездом (пять часов) или автобусом (семь часов).
Матч «Шахтёр» — «Аталанта» состоится завтра, 11 декабря. Встреча состоится на стадионе «Металлист». Начало матча — в 20:55 мск.