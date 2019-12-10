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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Самолёт с фанатами «Аталанты» не долетел до Харькова и экстренно сел в Киеве

Самолёт с болельщиками итальянской «Аталанты», журналистами, представителями УЕФА и спонсором клуба не долетел до Харькова и экстренно сел в Киеве, сообщает Calciomercato.

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Источник: Reuters

По данным источника, сменить пункт назначения пришлось из-за неблагоприятных погодных условий. Пилот принял решение посадить самолёт, несмотря на туман, так как на борту заканчивалось топливо. Самолёт направлялся из Варшавы в Харьков, где состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

Таким образом, пассажирам придётся добираться до Харькова поездом (пять часов) или автобусом (семь часов).

Лига чемпионов 2019/2020
Группа C, 11.12.2019, 20:55

Шахтер Д-Аталанта-

Матч «Шахтёр» — «Аталанта» состоится завтра, 11 декабря. Встреча состоится на стадионе «Металлист». Начало матча — в 20:55 мск.

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