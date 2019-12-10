Самолёт с фанатами «Аталанты» не долетел до Харькова и экстренно сел в Киеве

По данным источника, сменить пункт назначения пришлось из-за неблагоприятных погодных условий. Пилот принял решение посадить самолёт, несмотря на туман, так как на борту заканчивалось топливо. Самолёт направлялся из Варшавы в Харьков, где состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».