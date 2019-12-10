«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Юношеской лиги УЕФА
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» проиграли лиссабонской «Бенфике» в заключительном матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки не старше 19 лет).
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» проиграли лиссабонской «Бенфике» в заключительном матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки не старше 19 лет).
Встреча группы G, прошедшая во вторник в Португалии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче забил на 59-й минуте голкипер «Зенита» Даниил Одоевский, отправивший мяч в собственные ворота.
Основные команды «Зенита» и «Бенфики» сыграют друг с другом в рамках группового этапа Лиги чемпионов позднее во вторник. Встреча группы G пройдет в Лиссабоне и начнется в 23:00 мск.