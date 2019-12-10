«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Юношеской лиги УЕФА

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы G, прошедшая во вторник в Португалии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче забил на 59-й минуте голкипер «Зенита» Даниил Одоевский, отправивший мяч в собственные ворота.

«Зенит» с четырьмя очками занял последнее место в таблице группы. Петербургская команда ранее досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф турнира, куда из квартета пробились «Бенфика» и французский «Лион».