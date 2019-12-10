«Зальцбург» и «Ливерпуль» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Австрийский «Зальцбург» и английский «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Австрийский «Зальцбург» и английский «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зальцбург»: Станкович, Онгене, Хи Чан Хван, Собослои, Юнузович, Ульмер, Минамино, Холанн, Вебер, Кристенсен, Мвепу.
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Кейта, Фирмино, Мане, Салах, Хендерсон, Робертсон,
Матч состоится в Австрии и начнется в 20.55 по московскому времени.
Положение команд в группе Е следующее: «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав десять очков, следом идет «Наполи», отставая на один балл. «Зальцбург» расположился на третьем месте с семью очками, а «Генк» замыкает таблицу, имея в активе всего один балл.