«Зальцбург» и «Ливерпуль» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Матч состоится в Австрии и начнется в 20.55 по московскому времени.

Положение команд в группе Е следующее: «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав десять очков, следом идет «Наполи», отставая на один балл. «Зальцбург» расположился на третьем месте с семью очками, а «Генк» замыкает таблицу, имея в активе всего один балл.