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21:05 (мск), источник: Газета.Ру

«Зальцбург» и «Ливерпуль» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Австрийский «Зальцбург» и английский «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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«Зальцбург»: Станкович, Онгене, Хи Чан Хван, Собослои, Юнузович, Ульмер, Минамино, Холанн, Вебер, Кристенсен, Мвепу.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Кейта, Фирмино, Мане, Салах, Хендерсон, Робертсон, Александер-Арнолд.

Матч состоится в Австрии и начнется в 20.55 по московскому времени.

Положение команд в группе Е следующее: «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав десять очков, следом идет «Наполи», отставая на один балл. «Зальцбург» расположился на третьем месте с семью очками, а «Генк» замыкает таблицу, имея в активе всего один балл.

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