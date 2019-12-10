«Аякс» — «Валенсия»: стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Валенсии» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Амстердаме (Голландия), начало — в 23.00 (мск).
Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Валенсии» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Амстердаме (Голландия), начало — в 23.00 (мск).
Стартовый состав «Аякса»: Онана — Мазрауи, Фелтман, Альварес, Мартинес, Блинд — Тальяфико, ван де Бек, Тадич, Зиех — Ланг.
Стартовый состав «Валенсии»: Доменеч — Гайя, Диакаби, Паулиста, Васс — Солер, Коклен, Парехо, Ферран — Гамейро, Родриго.