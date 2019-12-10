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10 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Аякс» — «Валенсия»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Валенсии» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Амстердаме (Голландия), начало — в 23.00 (мск).

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Источник: AP 2019

Стартовый состав «Аякса»: Онана — Мазрауи, Фелтман, Альварес, Мартинес, Блинд — Тальяфико, ван де Бек, Тадич, Зиех — Ланг.

Стартовый состав «Валенсии»: Доменеч — Гайя, Диакаби, Паулиста, Васс — Солер, Коклен, Парехо, Ферран — Гамейро, Родриго.

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