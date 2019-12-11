Семин против Симеоне: зачем «Локомотиву» побеждать «Атлетико»

Источник: Известия

Столичный «Локомотив» досрочно лишился шансов пробиться в евровесну. В заключительном матче группового этапа самого престижного клубного турнира Европы красно-зеленые в отсутствие турнирных задач сыграют против сверхмотивированного «Атлетико». Подопечные Юрия Семина уже не смогут побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, а также за попадание в Лигу Европы, но имеют шанс заработать для России необходимые очки в таблице коэффициентов УЕФА.

Не стыдно

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий «Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну

В пятом туре «Локомотив» проиграл на своем поле «Байеру» (0:2). С учетом того что в первом матче с немцами российский клуб одержал победу (2:1), а больше очков по ходу группового этапа не набирал, он лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Для москвичей закрылась даже дорога в Лигу Европы, так как они уже точно не смогут подняться выше последнего места в таблице. А вот для «Атлетико» грядущий матч имеет огромное значение с точки зрения турнирных раскладов. Подопечные Диего Симеоне сражаются с «Байером» за второе место в квартете, и победа над «Локо» гарантирует им выход в плей-офф ЛЧ.

Для нас все матчи важные. Ребята на все игры Лиги чемпионов стараются выходить с эмоциями и желанием, а там — как получается. Будем биться с «Атлетико». История простая: если ты спортсмен, то должен быть мотивирован на любой матч. Это твоя работа, и если ты ее любишь, то должен отдавать всего себя на поле. Как оценить прошедший год? Не самый плохой. Конечно, мы все надеялись на большее, но это спорт, мяч круглый. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков

С учётом того, что «Локомотив» досрочно лишился шансов на евровесну, уже сейчас можно подводить итоги международной кампании «железнодорожников». Столичный клуб второй сезон подряд замыкает свой квартет в Лиге чемпионов. Однако в этот раз ситуация всё же несколько иная. Оказаться четвертым в группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером» не так уж зазорно. Кроме того, почти в каждом матче ЛЧ красно-зеленые проявляли характер и демонстрировали хороший уровень футбола. Хотя, если вспомнить настроения сразу после жеребьевки, сразу было понятно, что у «Локо» практически нет перспектив. Но по ходу группового турнира команда обнадежила своих болельщиков уверенным стартом, обыграв в первом туре «Байер», а также двумя ярким матчами с «Юве», в которых клуб был близок к тому, чтобы зацепить очки.

— Понятно, что выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов получилось лучше, чем в прошлом, — отметил в беседе с «Известиями» советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — «Железнодорожники» попали в очень серьезную группу и боролись с сильными соперниками. Команда показала хороший футбол, но, к сожалению, не добилась нужного результата. Да, матч с «Атлетико» формально уже не будет ничего значить, но это всегда хороший шанс показать себя.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 11.12.2019, 23:00 Атлетико - Локомотив -

За того парня

«Локомотив» уже не может поправить свое положение в турнирной таблице, но у команды Юрия Семина есть реальный шанс хоть немного улучшить ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА. В этом сезоне Португалия уже обогнала Россию в рейтинге и продолжает наращивать отрыв. По итогам пяти туров в еврокубках гандикап наших многолетних конкурентов составляет уже 2,033 балла. Если Россия так и не вернет шестую строчку, то уже через сезон будет делегировать две команды в Лигу чемпионов вместо трех.

— Таблица коэффициентов УЕФА — единственный стимул для «Локомотива» в матче с «Атлетико», — сказал «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — В этой встрече на «железнодорожников» ничего не будет давить, а в таких условиях проще проявить себя. Плюс, это шанс громко хлопнуть дверью в концовке еврокубковой кампании. У «Локо» есть возможность подарить своим болельщикам положительный результат и тем самым вселить надежды на следующий сезон в Лиге чемпионов. Москвичи уже два года подряд играют в этом турнире, а третий обычно получается самым удачным.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий «Локомотив» дома уступил «Атлетико»

Несмотря на результаты в Лиге чемпионов, «Локомотив» точно сумел сделать себе отличную рекламу в Европе. После двух голов в ворота «Ювентуса» итальянские СМИ стали по очереди сообщать об интересе к хавбеку красно-зеленых Алексею Миранчуку со стороны местных грандов. В том числе «Юве», а также «Милана» и «Лацио». Матч с «Атлетико» станет для Миранчука и его одноклубников еще одним шансом заявить о себе.

Одна игра — даже против «Атлетико» — не будет показателем для потенциальных покупателей Миранчука. Важно стабильно демонстрировать уровень на еврокубковой арене. Плюс ярко выглядеть в матчах за сборную. Также важно понимать, что топ-клубы редко совершают большие сделки зимой. Для Миранчука и остальных российских футболистов большую роль сыграет выступление на грядущем чемпионате Европы. Агент Паулу Барбоза