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01:05 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и завершил выступление в еврокубках

ЛИССАБОН, 11 декабря. /ТАСС/. Российский «Зенит» на выезде уступил португальской «Бенфике» со счетом 0:3 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на арене «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

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На 47-й минуте матча счет открыл нападающий «Бенфики» Франко Черви с передачи капитана команды Хуана Антонио Пицци. На 57-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Зенита» Дуглас Сантос, футболист сыграл рукой в штрафной площади своей команды, за что был назначен пенальти, который на 58-й минуте реализовал Пицци. На 79-й минуте после подачи углового мяч в свои ворота отправил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Из-за перебора желтых карточек встречу в составе «Зенита» пропустили защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Далер Кузяев. В запасе португальской команды остался российский голкипер Иван Злобин. Как ранее сообщала пресс-служба «Зенита», на матче присутствовало около 1500 болельщиков гостей.

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«Зенит» не сумел пробиться в плей-офф еврокубков, заняв последнее место в группе G. В параллельном матче французский «Лион» сыграл дома вничью с немецким «Лейпцигом» со счетом 2:2. По итогам группового этапа «Зенит» набрал 7 очков, столько же у «Бенфики», которая обогнала «Зенит» за счет лучшей разницы личных встреч, выйдя в плей-офф Лиги Европы с третьего места. В плей-офф Лиги чемпионов борьбу продолжат «Лейпциг» (11 очков) и «Лион» (8 очков).

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Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник. На данный момент в активе России в таблице коэффициентов 45,216 балла, у Португалии — 47,649 балла, отрыв увеличился с 2,033 балла до 2,433 балла.

Чаще всего из европейских команд «Зенит» встречался именно с португальской «Бенфикой», клубы сыграли в восьмой раз в истории, «Бенфика» выиграла четвертый матч, столько же побед в активе «Зенита». «Зенит» не может победить в еврокубках (включая квалификационные раунды) на протяжении 12 гостевых матчей подряд (три ничьи и девять поражений), в последний раз петербургский клуб побеждал в гостях испанский «Реал Сосьедад» в матче группового этапа Лиги Европы 7 декабря 2017 года (3:1). С крупным счетом в матчах групповых турниров Лиги чемпионов «Зенит» не проигрывал ровно шесть лет, когда 11 декабря 2013 года в последнем туре группового этапа уступил в гостях австрийской «Аустрии» со счетом 1:4, но тогда «Зенит» набрал 6 очков и сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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Бенфика
3:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G10.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio da Luz, 40232 зрителя
Главные тренеры
Бруну ЛагеСергей Семак
Голы
Франко Серви(Луиш Мигел Пиззи, Чикинью)47′
Луиш Мигел Пиззи58′
Сердар Азмун79′
Составы команд
99Одиссеас Влаходимос
41Михаил Кержаков
84Томаш Тавареш
15Вячеслав Караваев
3Алехандро Гримальдо
3Дуглас Сантос
17′56′
6Рубен Диаш
4Йордан Осорио
97Франсишку Феррейра
6Бранислав Иванович
21Луиш Мигел Пиззи
7Сердар Азмун
49Адель Таарабт
22Артем Дзюба
19Чикинью
5Вильмар Барриос
11Франко Серви
81′
17Олег Шатов
89′
14Харис Сеферович
20Роберт Мак
8Аппелт Пирес Габриэл
19′81′
21Александр Ерохин
55′66′
22Андреас Самарис
91Алексей Сутормин
95Карлос Винисиус
89′
27Магомед Оздоев
43′60′
7Лукас Кайю
19Игорь Смольников
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты1
16Удары (всего)4
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
9Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Боковой судьяПау Себриан Девис(Испания)
Боковой судьяРоберто дель Паломар(Испания)
ВАРАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Ассистент ВАРРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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