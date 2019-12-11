«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и завершил выступление в еврокубках

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На 47-й минуте матча счет открыл нападающий «Бенфики» Франко Черви с передачи капитана команды Хуана Антонио Пицци. На 57-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Зенита» Дуглас Сантос, футболист сыграл рукой в штрафной площади своей команды, за что был назначен пенальти, который на 58-й минуте реализовал Пицци. На 79-й минуте после подачи углового мяч в свои ворота отправил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Из-за перебора желтых карточек встречу в составе «Зенита» пропустили защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Далер Кузяев. В запасе португальской команды остался российский голкипер Иван Злобин. Как ранее сообщала пресс-служба «Зенита», на матче присутствовало около 1500 болельщиков гостей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2TmwgZpFLoI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» не сумел пробиться в плей-офф еврокубков, заняв последнее место в группе G. В параллельном матче французский «Лион» сыграл дома вничью с немецким «Лейпцигом» со счетом 2:2. По итогам группового этапа «Зенит» набрал 7 очков, столько же у «Бенфики», которая обогнала «Зенит» за счет лучшей разницы личных встреч, выйдя в плей-офф Лиги Европы с третьего места. В плей-офф Лиги чемпионов борьбу продолжат «Лейпциг» (11 очков) и «Лион» (8 очков).

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Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник. На данный момент в активе России в таблице коэффициентов 45,216 балла, у Португалии — 47,649 балла, отрыв увеличился с 2,033 балла до 2,433 балла.