Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: AP 2019

В среду и четверг заочное противостояние российских и португальских клубов за места в таблице коэффициентов УЕФА продолжится как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. В главном еврокубковом турнире страна с Пиренейского полуострова представлена только «Бенфикой», тогда как от России в среду сыграет московский «Локомотив», который уже лишился шансов на продолжение выступления в весенней части еврокубков; соперником железнодорожников по матчу в столице Испании станет местный «Атлетико». Во втором по значимости еврокубке от России выступят ЦСКА и «Краснодар», которым предстоит сыграть с испанскими же «Эспаньолом» и «Хетафе». Представляющие Португалию в Лиге Европы «Порту», «Брага», «Спортинг» и «Витория» сыграют с голландским «Фейенордом», словацким «Слованом», австрийским ЛАСКом и немецким «Айнтрахтом» соответственно.

На данный момент в активе России в таблице коэффициентов 45,216 балла, у Португалии — 47,649 балла, отрыв увеличился с 2,033 балла до 2,433 балла.

Если Россия в течение текущего сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три команды выступят в Лиге чемпионов (две стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одна отправится в Лигу Европы (групповой этап), две — в Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять клубов — две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две — в Лиге конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд. Однако московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.