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01:25 (мск), источник: Sport24

«Зенит» совсем вылетает из еврокубков. Просто ужас: разгром, удаление, автогол в Лиссабоне

И немцы не помогли.

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В Лиссабон «Зенит» приехал с большими проблемами: Дриусси и Жирков уехали в отпуск раньше времени из-за травм, Ракицкий и Кузяев перебрали желтых карточек. Запас питерцев выглядел слабо — реально усилить игру со скамейки мог в теории только Сутормин или Мак, а Мусаев и особенно Воробьев — явно не уровень Лиги чемпионов.

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С раскладами у «Зенита» все максимально запутано — о том, что было перед матчем, можете здесь почитать.

Первый тайм был максимально скучным: минимум моментов и всего один удар в створ от обеих команд. Да еще и «РБ Лейпциг» вел в Лионе 2:0 — все складывалось для Питера удачно. Но не после перерыва.

Все началось с гола Серви — прямо из раздевалки, «Зенит» не успел проснуться.

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Проигрывать с разницей в 2 мяча было категорически нельзя, но Дуглас Сантос решил нарушить правила в штрафной. Пенальти, правда, спорный: бразилец как мог убирал руку, но все равно прервал прострел соперника. И кроме 11 метров еще и удаление заработал.

2:0 — Пицци не промахнулся.

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Апогей кошмара — автогол Сердара Азмуна. Что произошло с иранцем на угловом? Пицци исполнял стандарт, форвард «Зенита» срезал мяч пяткой в собственные ворота.

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Правда, до 82-й минуты параллельного матча «Зенит» все еще выходил в Лигу чемпионов. Но все резко изменилось с голом Мемфиса Депае в Лионе. Форвард сравнял счет с «Лейпцигом» (2:2) и автоматически протащил свою команду в плей-офф.

При таком раскладе Питер пролетел мимо еврокубков в принципе. «Лион» набрал на очко больше, чем «Зенит». У «Бенфики» — тоже 7, но по личным встречам португальцы выше. Итого три российские команды точно без евровесны, и только у «Краснодара» еще остаются шансы в Мадриде.

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Бенфика
3:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G10.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio da Luz, 40232 зрителя
Главные тренеры
Бруну ЛагеСергей Семак
Голы
Франко Серви(Луиш Мигел Пиззи, Чикинью)47′
Луиш Мигел Пиззи58′
Сердар Азмун79′
Составы команд
99Одиссеас Влаходимос
41Михаил Кержаков
84Томаш Тавареш
15Вячеслав Караваев
3Алехандро Гримальдо
3Дуглас Сантос
17′56′
6Рубен Диаш
4Йордан Осорио
97Франсишку Феррейра
6Бранислав Иванович
21Луиш Мигел Пиззи
7Сердар Азмун
49Адель Таарабт
22Артем Дзюба
19Чикинью
5Вильмар Барриос
11Франко Серви
81′
17Олег Шатов
89′
14Харис Сеферович
20Роберт Мак
8Аппелт Пирес Габриэл
19′81′
21Александр Ерохин
55′66′
22Андреас Самарис
91Алексей Сутормин
95Карлос Винисиус
89′
27Магомед Оздоев
43′60′
7Лукас Кайю
19Игорь Смольников
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты1
16Удары (всего)4
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
9Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Боковой судьяПау Себриан Девис(Испания)
Боковой судьяРоберто дель Паломар(Испания)
ВАРАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Ассистент ВАРРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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