«Зенит» совсем вылетает из еврокубков. Просто ужас: разгром, удаление, автогол в Лиссабоне

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В Лиссабон «Зенит» приехал с большими проблемами: Дриусси и Жирков уехали в отпуск раньше времени из-за травм, Ракицкий и Кузяев перебрали желтых карточек. Запас питерцев выглядел слабо — реально усилить игру со скамейки мог в теории только Сутормин или Мак, а Мусаев и особенно Воробьев — явно не уровень Лиги чемпионов.

С раскладами у «Зенита» все максимально запутано — о том, что было перед матчем, можете здесь почитать.

Первый тайм был максимально скучным: минимум моментов и всего один удар в створ от обеих команд. Да еще и «РБ Лейпциг» вел в Лионе 2:0 — все складывалось для Питера удачно. Но не после перерыва.

Все началось с гола Серви — прямо из раздевалки, «Зенит» не успел проснуться.

Проигрывать с разницей в 2 мяча было категорически нельзя, но Дуглас Сантос решил нарушить правила в штрафной. Пенальти, правда, спорный: бразилец как мог убирал руку, но все равно прервал прострел соперника. И кроме 11 метров еще и удаление заработал.

2:0 — Пицци не промахнулся.

Апогей кошмара — автогол Сердара Азмуна. Что произошло с иранцем на угловом? Пицци исполнял стандарт, форвард «Зенита» срезал мяч пяткой в собственные ворота.

Правда, до 82-й минуты параллельного матча «Зенит» все еще выходил в Лигу чемпионов. Но все резко изменилось с голом Мемфиса Депае в Лионе. Форвард сравнял счет с «Лейпцигом» (2:2) и автоматически протащил свою команду в плей-офф.