«Зенит» совсем вылетает из еврокубков. Просто ужас: разгром, удаление, автогол в Лиссабоне
И немцы не помогли.
И немцы не помогли.
В Лиссабон «Зенит» приехал с большими проблемами: Дриусси и Жирков уехали в отпуск раньше времени
С раскладами у «Зенита» все максимально запутано — о том, что было перед матчем, можете здесь почитать.
Первый тайм был максимально скучным: минимум моментов и всего один удар в створ от обеих команд. Да еще и «РБ Лейпциг» вел в Лионе 2:0 — все складывалось для Питера удачно. Но не после перерыва.
Все началось с гола Серви — прямо из раздевалки, «Зенит» не успел проснуться.
Проигрывать с разницей в 2 мяча было категорически нельзя, но Дуглас Сантос решил нарушить правила в штрафной. Пенальти, правда, спорный: бразилец как мог убирал руку, но все равно прервал прострел соперника. И кроме 11 метров еще и удаление заработал.
2:0 — Пицци не промахнулся.
Апогей кошмара — автогол Сердара Азмуна. Что произошло с иранцем на угловом? Пицци исполнял стандарт, форвард «Зенита» срезал мяч пяткой в собственные ворота.
Правда, до 82-й минуты параллельного матча «Зенит» все еще выходил в Лигу чемпионов. Но все резко изменилось с голом Мемфиса Депае в Лионе. Форвард сравнял счет с «Лейпцигом» (2:2) и автоматически протащил свою команду в
При таком раскладе Питер пролетел мимо еврокубков в принципе. «Лион» набрал на очко больше, чем «Зенит». У «Бенфики» — тоже 7, но по личным встречам португальцы выше. Итого три российские команды точно без евровесны, и только у «Краснодара» еще остаются шансы в Мадриде.
|Бруну Лаге
|Сергей Семак
|Франко Серви(Луиш Мигел Пиззи, Чикинью)
|47′
|Луиш Мигел Пиззи
|58′
|Сердар Азмун
|79′
|99
|Одиссеас Влаходимос
|41
|Михаил Кержаков
|84
|Томаш Тавареш
|15
|Вячеслав Караваев
|3
|Алехандро Гримальдо
|3
|Дуглас Сантос
17′56′
|6
|Рубен Диаш
|4
|Йордан Осорио
|97
|Франсишку Феррейра
|6
|Бранислав Иванович
|21
|Луиш Мигел Пиззи
|7
|Сердар Азмун
|49
|Адель Таарабт
|22
|Артем Дзюба
|19
|Чикинью
|5
|Вильмар Барриос
|11
|Франко Серви
81′
|17
|Олег Шатов
89′
|14
|Харис Сеферович
|20
|Роберт Мак
|8
|Аппелт Пирес Габриэл
19′81′
|21
|Александр Ерохин
55′66′
|22
|Андреас Самарис
|91
|Алексей Сутормин
|95
|Карлос Винисиус
89′
|27
|Магомед Оздоев
43′60′
|7
|Лукас Кайю
|19
|Игорь Смольников
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис(Испания)
|Боковой судья
|Роберто дель Паломар(Испания)
|ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)