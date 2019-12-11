45 минут ужаса. «Зенит» разгромлен в Португалии и с позором выкинут из ЛЧ
Не помог даже «Лейпциг», на который была единственная надежда.
Не помог даже «Лейпциг», на который была единственная надежда.
Расклады в группе — слишком сложные и многогранные — не могли не сбивать с толку и не отвлекать от матча. «Зениту» приходилось смотреть не только на себя самого, но и на соперника, а ещё оглядываться на результат в параллельной игре, который мог оказаться как
Учитывая сложившийся характер матча, сейчас можно легко поверить как раз в то, что в перерыве «Зенит» засмотрелся на текущий результат параллельной игры (там «Лейпциг» вёл 2:0, что выводило клуб из
Стартовая же половина сложилась как раз легко и
А главное, что удавалось команде Сергея Семака на протяжении первого тайма, — отличная организация ответных атак. Удавалось выходить вперёд как за счёт длинных передач на Азмуна и Дзюбу (прекрасная игра Артёма до перерыва включила в себя четыре заработанных фола для соперников и одну жёлтую, а также множество полезных скидок), так и при помощи флангов. «Зенит» ни разу не пробил в створ до перерыва (всего два удара — оба от Азмуна), но подходов создал не меньше соперника. Характер матча абсолютно не намекал на то, что случится на первых минутах второго тайма.
После перерыва
Через 11 минут набедокурил уже Дуглас Сантос, сыгравший в своей штрафной рукой. Первым наказанием для «Зенита» стал результативный 11-метровый удар от Пицци, вторым — удаление бразильского левого защитника
Причём получилось ещё хуже — Азмун с передачи Смольникова срезал мяч в свои ворота после углового.
Кошмарный второй тайм. И — как апогей всего этого позора — второй пропущенный «Лейпцигом» мяч во Франции в последнюю десятиминутку. Мяч, который выкинул «Зенит» из Лиги чемпионов. Да и вообще из еврокубков, поскольку теперь не будет даже Лиги Европы.
|Бруну Лаге
|Сергей Семак
|Франко Серви(Луиш Мигел Пиззи)
|47′
|Луиш Мигел Пиззи
|58′
|Сердар Азмун
|79′
|99
|Одиссеас Влаходимос
|41
|Михаил Кержаков
|84
|Томаш Тавареш
|15
|Вячеслав Караваев
|3
|Алехандро Гримальдо
|3
|Дуглас Сантос
17′56′
|6
|Рубен Диаш
|4
|Йордан Осорио
|97
|Франсишку Феррейра
|6
|Бранислав Иванович
|21
|Луиш Мигел Пиззи
|7
|Сердар Азмун
|49
|Адель Таарабт
|22
|Артем Дзюба
|19
|Чикинью
|5
|Вильмар Барриос
|11
|Франко Серви
81′
|17
|Олег Шатов
89′
|14
|Харис Сеферович
|20
|Роберт Мак
|8
|Аппелт Пирес Габриэл
19′81′
|21
|Александр Ерохин
55′66′
|22
|Андреас Самарис
|91
|Алексей Сутормин
|95
|Карлос Винисиус
89′
|27
|Магомед Оздоев
43′60′
|7
|Лукас Кайю
|19
|Игорь Смольников
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис(Испания)
|Боковой судья
|Роберто дель Паломар(Испания)
|ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)