45 минут ужаса. «Зенит» разгромлен в Португалии и с позором выкинут из ЛЧ

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Расклады в группе — слишком сложные и многогранные — не могли не сбивать с толку и не отвлекать от матча. «Зениту» приходилось смотреть не только на себя самого, но и на соперника, а ещё оглядываться на результат в параллельной игре, который мог оказаться как безшансово-катастрофическим для сине-бело-голубых (победа «Лиона»), так и божественно-чудотворным (победа «Лейпцига»). Можно было сколько угодно скрывать текущий счёт французской игры от игроков, находящихся на поле, но в голове у них всё равно мелькали мысли в формате «А что если? А вдруг?». Да и обсуждения в перерыве никто не отменял.

Учитывая сложившийся характер матча, сейчас можно легко поверить как раз в то, что в перерыве «Зенит» засмотрелся на текущий результат параллельной игры (там «Лейпциг» вёл 2:0, что выводило клуб из Санкт-Петербурга в плей-офф при любых раскладах), расслабился и попросту вышел на поле во втором тайме валять дурака.

Первый тайм: всё в порядке

Стартовая же половина сложилась как раз легко и как-то уверенно. Логика подсказывала, что «Бенфика» должна организовать настоящий штурм, но даже его не наблюдалось. Всё, чем португальцы удивили нашу команду, уместилось в промежутке с 15-й по 17-ю минуты, вместившем в себя опасные удары Пицци из-за штрафной и Лимы с более близкого пространства после прошедшей передачи в штрафную с фланга. В остальном «Бенфика» чуть больше владела мячом, пыталась освобождать зоны для крайних защитников и запускать их в высокие позиции для навесов и прострелов, однако «Зенит» даже без дисквалифицированного Ракицкого (вместо него вышел Осорио) легко справлялся с этими немногочисленными попытками.

А главное, что удавалось команде Сергея Семака на протяжении первого тайма, — отличная организация ответных атак. Удавалось выходить вперёд как за счёт длинных передач на Азмуна и Дзюбу (прекрасная игра Артёма до перерыва включила в себя четыре заработанных фола для соперников и одну жёлтую, а также множество полезных скидок), так и при помощи флангов. «Зенит» ни разу не пробил в створ до перерыва (всего два удара — оба от Азмуна), но подходов создал не меньше соперника. Характер матча абсолютно не намекал на то, что случится на первых минутах второго тайма.

Второй тайм: всеобщее помутнение и позор

После перерыва сине-бело-голубые ненадолго погрузились в хаос, и этого хватило, чтобы на ровном месте пропустить два гола и досрочно закончить матч. Сначала «Бенфика» растянула оборону «Зенита» при помощи атаки по левому флангу и резкому переводу на правый — Иванович нелепо проскочил мимо мяча, далее оборона в полном составе засмотрелась на мяч и пропустила рывок Серви во вратарскую из опорной зоны. Пицци спокойно прострелил на свободного партнёра, а тот «расстрелял» Кержакова.

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Через 11 минут набедокурил уже Дуглас Сантос, сыгравший в своей штрафной рукой. Первым наказанием для «Зенита» стал результативный 11-метровый удар от Пицци, вторым — удаление бразильского левого защитника из-за повторного предупреждения.

В оставшееся время о спасении оставалось лишь мечтать: российский клуб несколько раз был очень близок к третьему пропущенному мячу, а за 10 минут до конца это всё-таки случилось.

Причём получилось ещё хуже — Азмун с передачи Смольникова срезал мяч в свои ворота после углового.

Кошмарный второй тайм. И — как апогей всего этого позора — второй пропущенный «Лейпцигом» мяч во Франции в последнюю десятиминутку. Мяч, который выкинул «Зенит» из Лиги чемпионов. Да и вообще из еврокубков, поскольку теперь не будет даже Лиги Европы.