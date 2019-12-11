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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

45 минут ужаса. «Зенит» разгромлен в Португалии и с позором выкинут из ЛЧ

Не помог даже «Лейпциг», на который была единственная надежда.

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Расклады в группе — слишком сложные и многогранные — не могли не сбивать с толку и не отвлекать от матча. «Зениту» приходилось смотреть не только на себя самого, но и на соперника, а ещё оглядываться на результат в параллельной игре, который мог оказаться как безшансово-катастрофическим для сине-бело-голубых (победа «Лиона»), так и божественно-чудотворным (победа «Лейпцига»). Можно было сколько угодно скрывать текущий счёт французской игры от игроков, находящихся на поле, но в голове у них всё равно мелькали мысли в формате «А что если? А вдруг?». Да и обсуждения в перерыве никто не отменял.

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Учитывая сложившийся характер матча, сейчас можно легко поверить как раз в то, что в перерыве «Зенит» засмотрелся на текущий результат параллельной игры (там «Лейпциг» вёл 2:0, что выводило клуб из Санкт-Петербурга в плей-офф при любых раскладах), расслабился и попросту вышел на поле во втором тайме валять дурака.

Первый тайм: всё в порядке

Стартовая же половина сложилась как раз легко и как-то уверенно. Логика подсказывала, что «Бенфика» должна организовать настоящий штурм, но даже его не наблюдалось. Всё, чем португальцы удивили нашу команду, уместилось в промежутке с 15-й по 17-ю минуты, вместившем в себя опасные удары Пицци из-за штрафной и Лимы с более близкого пространства после прошедшей передачи в штрафную с фланга. В остальном «Бенфика» чуть больше владела мячом, пыталась освобождать зоны для крайних защитников и запускать их в высокие позиции для навесов и прострелов, однако «Зенит» даже без дисквалифицированного Ракицкого (вместо него вышел Осорио) легко справлялся с этими немногочисленными попытками.

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А главное, что удавалось команде Сергея Семака на протяжении первого тайма, — отличная организация ответных атак. Удавалось выходить вперёд как за счёт длинных передач на Азмуна и Дзюбу (прекрасная игра Артёма до перерыва включила в себя четыре заработанных фола для соперников и одну жёлтую, а также множество полезных скидок), так и при помощи флангов. «Зенит» ни разу не пробил в створ до перерыва (всего два удара — оба от Азмуна), но подходов создал не меньше соперника. Характер матча абсолютно не намекал на то, что случится на первых минутах второго тайма.

Второй тайм: всеобщее помутнение и позор

После перерыва сине-бело-голубые ненадолго погрузились в хаос, и этого хватило, чтобы на ровном месте пропустить два гола и досрочно закончить матч. Сначала «Бенфика» растянула оборону «Зенита» при помощи атаки по левому флангу и резкому переводу на правый — Иванович нелепо проскочил мимо мяча, далее оборона в полном составе засмотрелась на мяч и пропустила рывок Серви во вратарскую из опорной зоны. Пицци спокойно прострелил на свободного партнёра, а тот «расстрелял» Кержакова.

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Через 11 минут набедокурил уже Дуглас Сантос, сыгравший в своей штрафной рукой. Первым наказанием для «Зенита» стал результативный 11-метровый удар от Пицци, вторым — удаление бразильского левого защитника из-за повторного предупреждения.

В оставшееся время о спасении оставалось лишь мечтать: российский клуб несколько раз был очень близок к третьему пропущенному мячу, а за 10 минут до конца это всё-таки случилось.

Причём получилось ещё хуже — Азмун с передачи Смольникова срезал мяч в свои ворота после углового.

Кошмарный второй тайм. И — как апогей всего этого позора — второй пропущенный «Лейпцигом» мяч во Франции в последнюю десятиминутку. Мяч, который выкинул «Зенит» из Лиги чемпионов. Да и вообще из еврокубков, поскольку теперь не будет даже Лиги Европы.

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Бенфика
3:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G10.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio da Luz, 40232 зрителя
Главные тренеры
Бруну ЛагеСергей Семак
Голы
Франко Серви(Луиш Мигел Пиззи)47′
Луиш Мигел Пиззи58′
Сердар Азмун79′
Составы команд
99Одиссеас Влаходимос
41Михаил Кержаков
84Томаш Тавареш
15Вячеслав Караваев
3Алехандро Гримальдо
3Дуглас Сантос
17′56′
6Рубен Диаш
4Йордан Осорио
97Франсишку Феррейра
6Бранислав Иванович
21Луиш Мигел Пиззи
7Сердар Азмун
49Адель Таарабт
22Артем Дзюба
19Чикинью
5Вильмар Барриос
11Франко Серви
81′
17Олег Шатов
89′
14Харис Сеферович
20Роберт Мак
8Аппелт Пирес Габриэл
19′81′
21Александр Ерохин
55′66′
22Андреас Самарис
91Алексей Сутормин
95Карлос Винисиус
89′
27Магомед Оздоев
43′60′
7Лукас Кайю
19Игорь Смольников
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты1
16Удары (всего)4
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
9Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Боковой судьяПау Себриан Девис(Испания)
Боковой судьяРоберто дель Паломар(Испания)
ВАРАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Ассистент ВАРРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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