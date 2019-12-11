«Боруссия», «Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

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В группе F «Боруссия» и итальянский «Интер» боролись за оставшуюся путевку в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре «Боруссия» на своем поле обыграла чешскую «Славию» со счетом 2:1, а «Интер» дома уступил испанской «Барселоне» (1:2), которая обеспечила себе место в плей-офф за тур до конца группового турнира. В таблице группы «Барселона» с 14 очками заняла первое место, «Боруссия» (10) финишировала второй, «Интер» (7) — третьим, «Славия» (2) — четвертой. Таким образом, «Барселона» и «Боруссия» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Интер» — в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига чемпионов 2019/2020 Группа F, 10.12.2019, 23:00 Интер 1 Барселона 2

Лига чемпионов 2019/2020 Группа F, 10.12.2019, 23:00 Боруссия Д 2 Славия Пр 1

В группе H за тур до конца три команды претендовали на выход в плей-офф — «Валенсия», «Челси» и голландский «Аякс». В шестом туре «Валенсия» обыграла «Аякс» со счетом 1:0, а «Челси» оказался сильнее французского «Лилля» — 2:1. «Валенсия» и «Челси» набрали по 11 очков и сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Аякс» с 10 очками стал третьим и примет участие в 1/16 финала Лиги Европы. Последнее место в группе занял «Лилль», набрав одно очко.

Лига чемпионов 2019/2020 Группа H, 10.12.2019, 23:00 Аякс 0 Валенсия 1

Лига чемпионов 2019/2020 Группа H, 10.12.2019, 23:00 Челси 2 Лилль 1