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01:35 (мск), источник: ТАСС

«Боруссия», «Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 11 декабря. Немецкая «Боруссия» (Дортмунд), испанская «Валенсия» и английский «Челси» вышли в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам матчей заключительного тура группового этапа турнира.

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Источник: Reuters

В группе F «Боруссия» и итальянский «Интер» боролись за оставшуюся путевку в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре «Боруссия» на своем поле обыграла чешскую «Славию» со счетом 2:1, а «Интер» дома уступил испанской «Барселоне» (1:2), которая обеспечила себе место в плей-офф за тур до конца группового турнира. В таблице группы «Барселона» с 14 очками заняла первое место, «Боруссия» (10) финишировала второй, «Интер» (7) — третьим, «Славия» (2) — четвертой. Таким образом, «Барселона» и «Боруссия» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Интер» — в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа F, 10.12.2019, 23:00

Интер1Барселона2

Лига чемпионов 2019/2020
Группа F, 10.12.2019, 23:00

Боруссия Д2Славия Пр1

В группе H за тур до конца три команды претендовали на выход в плей-офф — «Валенсия», «Челси» и голландский «Аякс». В шестом туре «Валенсия» обыграла «Аякс» со счетом 1:0, а «Челси» оказался сильнее французского «Лилля» — 2:1. «Валенсия» и «Челси» набрали по 11 очков и сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Аякс» с 10 очками стал третьим и примет участие в 1/16 финала Лиги Европы. Последнее место в группе занял «Лилль», набрав одно очко.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа H, 10.12.2019, 23:00

Аякс0Валенсия1

Лига чемпионов 2019/2020
Группа H, 10.12.2019, 23:00

Челси2Лилль1

Матчи шестого тура в группах A, B, C и D пройдут в среду. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.

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