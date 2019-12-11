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10:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» вылетел, но заработал более 40 миллионов евро

Лига чемпионов — это очень прибыльная история, даже если ты занял четвертое место в группе.

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13
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«Зенит» проиграл «Бенфике» (0:3), стал в группе только четвертым, не вышел даже в Лигу Европы, но ему все равно положены очень солидные призовые от УЕФА.

1. 15,25 миллиона евро — выплата за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Туда «Зенит» попал напрямую, выиграв чемпионат России-2018/19.

2. 6,3 миллиона — выплата за результаты на групповом этапе ЛЧ. 5,4 миллиона петербургский клуб заработал за счет побед над «Бенфикой» (3:1) и «Лионом» (2:0), 0,9 миллиона — за счет ничьи с «Лионом» (1:1).

Если бы петербургский клуб вышел в 1/8 финала ЛЧ, то получил бы от УЕФА еще 9,5 миллиона.

3. Около 18−20 миллионов — выплата на основе клубного рейтинга УЕФА за 10 лет.

Как это работает (выдержка из пресс-релиза УЕФА): «Рейтинг рассчитан на основе выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов, Лиге Европы/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 миллионов евро разбита на “доли коэффициентов”, каждая доля — 1,108 миллиона. Клуб (из участников группового этапа Лиги чемпионов) с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 миллиона). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 миллиона)».

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«Зенит» из 32 участников группового этапа ЛЧ сейчас занимает в данном рейтинге 16-е место — такова диспозиция перед стартом сезона-2019/20. 16-е место — 17 долей, то есть 18,836 миллиона. Рейтинг будет обновлен по итогам текущего сезона. На основе обновленного рейтинга УЕФА подсчитает, кому какие деньги выделить.

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Соответственно сезон-2009/10 сгорит, а в нем «Зенит» выступил в еврокубках крайне неудачно. Так что у петербургского клуба есть шанс заработать больше, чем 18,836 миллиона — для этого нужно, чтобы «Лион» (13-й в рейтинге) неудачно сыграл в плей-офф Лиги чемпионов. После сезона-2018/19 у «Зенита» в таблице 138,5 балла, у «Лиона» — 147,5. Однако сезон-2009/10 принес российскому клубу лишь 1,5 балла, а французскому — 25.

14-м из участников группового этапа ЛЧ в рейтинге идет «Аякс», 15-м — «Тоттенхэм», но их «Зениту» уже не опередить даже с учетом ликвидации сезона-2009/10.

Может получиться так, что сине-бело-голубых обойдет, например, «Наполи». Так или иначе, «Зенит» вряд ли получит меньше 16 долей (17,728 миллиона). «Валенсия» и «Интер» в рейтинге рядом (у испанского клуба 136 баллов, у итальянского — 134). Однако без баллов, добытых в сезоне-2009/10, опередить петербургский клуб «Валенсии» очень сложно (у нее будет вычтено 16 баллов), а «Интеру» — и вовсе невозможно (у него аннулируется 31 балл).

4. Выплата из маркетингового пула.

Общий размер маркетингового пула в Лиге чемпионов — 292 миллиона евро. Это сумма на всех участников группового этапа.

В пресс-релизе УЕФА сказано: «Эта предполагаемая сумма будет распределена согласно удельному весу каждого телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию».

Россия представлена в групповом турнире ЛЧ-2019/20 двумя клубами — «Зенитом» и «Локомотивом». Поскольку петербургский клуб — чемпион страны, ему достанется 55% от выделенной УЕФА суммы, а серебряному призеру «Локомотиву» — 45%.

Сколько точно из ТВ-пула будет выплачено российским клубам — к сожалению, неизвестно. Например, английским командам по итогам прошлого сезона досталось около 66,6 миллиона евро (сумма, не подтвержденная официально). Понятно, что «удельный вес» российского телевизионного рынка меньше британского. Можно предположить, что «Зениту» выплатят не менее 5 миллионов.

Итого: 15,25 миллиона за участие + 6,3 миллиона за результаты + 18−20 миллионов выплаты на основе рейтинга = 39,55−41,55 миллиона. Если добавить к этому ориентировочную выплату из маркетингового пула, получится, что Лига чемпионов-2019/20 совершенно точно принесет петербургскому клубу свыше 40 миллионов евро. Эта сумма неточная, но на нее вполне можно ориентироваться.

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05:27 (мск)© Ньюстюб
Бенфика
3:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G10.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio da Luz, 40232 зрителя
Главные тренеры
Бруну ЛагеСергей Семак
Голы
Франко Серви(Луиш Мигел Пиззи)47′
Луиш Мигел Пиззи58′
Сердар Азмун79′
Составы команд
99Одиссеас Влаходимос
41Михаил Кержаков
84Томаш Тавареш
15Вячеслав Караваев
3Алехандро Гримальдо
3Дуглас Сантос
17′56′
6Рубен Диаш
4Йордан Осорио
97Франсишку Феррейра
6Бранислав Иванович
21Луиш Мигел Пиззи
7Сердар Азмун
49Адель Таарабт
22Артем Дзюба
19Чикинью
5Вильмар Барриос
11Франко Серви
81′
17Олег Шатов
89′
14Харис Сеферович
20Роберт Мак
8Аппелт Пирес Габриэл
19′81′
21Александр Ерохин
55′66′
22Андреас Самарис
91Алексей Сутормин
95Карлос Винисиус
89′
27Магомед Оздоев
43′60′
7Лукас Кайю
19Игорь Смольников
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты1
16Удары (всего)4
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
9Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Боковой судьяПау Себриан Девис(Испания)
Боковой судьяРоберто дель Паломар(Испания)
ВАРАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Ассистент ВАРРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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