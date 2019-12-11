«Зенит» вылетел, но заработал более 40 миллионов евро

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«Зенит» проиграл «Бенфике» (0:3), стал в группе только четвертым, не вышел даже в Лигу Европы, но ему все равно положены очень солидные призовые от УЕФА.

1. 15,25 миллиона евро — выплата за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Туда «Зенит» попал напрямую, выиграв чемпионат России-2018/19.

2. 6,3 миллиона — выплата за результаты на групповом этапе ЛЧ. 5,4 миллиона петербургский клуб заработал за счет побед над «Бенфикой» (3:1) и «Лионом» (2:0), 0,9 миллиона — за счет ничьи с «Лионом» (1:1).

Если бы петербургский клуб вышел в 1/8 финала ЛЧ, то получил бы от УЕФА еще 9,5 миллиона.

3. Около 18−20 миллионов — выплата на основе клубного рейтинга УЕФА за 10 лет.

Как это работает (выдержка из пресс-релиза УЕФА): «Рейтинг рассчитан на основе выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов, Лиге Европы/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 миллионов евро разбита на “доли коэффициентов”, каждая доля — 1,108 миллиона. Клуб (из участников группового этапа Лиги чемпионов) с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 миллиона). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 миллиона)».

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«Зенит» из 32 участников группового этапа ЛЧ сейчас занимает в данном рейтинге 16-е место — такова диспозиция перед стартом сезона-2019/20. 16-е место — 17 долей, то есть 18,836 миллиона. Рейтинг будет обновлен по итогам текущего сезона. На основе обновленного рейтинга УЕФА подсчитает, кому какие деньги выделить.

Соответственно сезон-2009/10 сгорит, а в нем «Зенит» выступил в еврокубках крайне неудачно. Так что у петербургского клуба есть шанс заработать больше, чем 18,836 миллиона — для этого нужно, чтобы «Лион» (13-й в рейтинге) неудачно сыграл в плей-офф Лиги чемпионов. После сезона-2018/19 у «Зенита» в таблице 138,5 балла, у «Лиона» — 147,5. Однако сезон-2009/10 принес российскому клубу лишь 1,5 балла, а французскому — 25.

14-м из участников группового этапа ЛЧ в рейтинге идет «Аякс», 15-м — «Тоттенхэм», но их «Зениту» уже не опередить даже с учетом ликвидации сезона-2009/10.

Может получиться так, что сине-бело-голубых обойдет, например, «Наполи». Так или иначе, «Зенит» вряд ли получит меньше 16 долей (17,728 миллиона). «Валенсия» и «Интер» в рейтинге рядом (у испанского клуба 136 баллов, у итальянского — 134). Однако без баллов, добытых в сезоне-2009/10, опередить петербургский клуб «Валенсии» очень сложно (у нее будет вычтено 16 баллов), а «Интеру» — и вовсе невозможно (у него аннулируется 31 балл).

4. Выплата из маркетингового пула.

Общий размер маркетингового пула в Лиге чемпионов — 292 миллиона евро. Это сумма на всех участников группового этапа.

В пресс-релизе УЕФА сказано: «Эта предполагаемая сумма будет распределена согласно удельному весу каждого телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию».

Россия представлена в групповом турнире ЛЧ-2019/20 двумя клубами — «Зенитом» и «Локомотивом». Поскольку петербургский клуб — чемпион страны, ему достанется 55% от выделенной УЕФА суммы, а серебряному призеру «Локомотиву» — 45%.

Сколько точно из ТВ-пула будет выплачено российским клубам — к сожалению, неизвестно. Например, английским командам по итогам прошлого сезона досталось около 66,6 миллиона евро (сумма, не подтвержденная официально). Понятно, что «удельный вес» российского телевизионного рынка меньше британского. Можно предположить, что «Зениту» выплатят не менее 5 миллионов.