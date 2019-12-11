«Зенит» вылетел, но заработал более 40 миллионов евро
Лига чемпионов — это очень прибыльная история, даже если ты занял четвертое место в группе.
Лига чемпионов — это очень прибыльная история, даже если ты занял четвертое место в группе.
«Зенит» проиграл «Бенфике» (0:3), стал в группе только четвертым, не вышел даже в Лигу Европы, но ему все равно положены очень солидные призовые от УЕФА.
1. 15,25 миллиона евро — выплата за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Туда «Зенит» попал напрямую, выиграв чемпионат России-2018/19.
2. 6,3 миллиона — выплата за результаты на групповом этапе ЛЧ. 5,4 миллиона петербургский клуб заработал за счет побед над «Бенфикой» (3:1) и «Лионом» (2:0), 0,9 миллиона — за счет ничьи с «Лионом» (1:1).
3. Около 18−20 миллионов — выплата на основе клубного рейтинга УЕФА за 10 лет.
Как это работает (выдержка из
«Зенит» из 32 участников группового этапа ЛЧ сейчас занимает в данном рейтинге 16-е место — такова диспозиция перед стартом сезона-2019/20. 16-е место — 17 долей, то есть 18,836 миллиона. Рейтинг будет обновлен по итогам текущего сезона. На основе обновленного рейтинга УЕФА подсчитает, кому какие деньги выделить.
Соответственно сезон-2009/10 сгорит, а в нем «Зенит» выступил в еврокубках крайне неудачно. Так что у петербургского клуба есть шанс заработать больше, чем 18,836 миллиона — для этого нужно, чтобы «Лион» (13-й в рейтинге) неудачно сыграл в
14-м из участников группового этапа ЛЧ в рейтинге идет «Аякс», 15-м — «Тоттенхэм», но их «Зениту» уже не опередить даже с учетом ликвидации сезона-2009/10.
Может получиться так, что
4. Выплата из маркетингового пула.
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Россия представлена в групповом турнире ЛЧ-2019/20 двумя клубами — «Зенитом» и «Локомотивом». Поскольку петербургский клуб — чемпион страны, ему достанется 55% от выделенной УЕФА суммы, а серебряному призеру «Локомотиву» — 45%.
Сколько точно из
Итого: 15,25 миллиона за участие + 6,3 миллиона за результаты + 18−20 миллионов выплаты на основе рейтинга = 39,55−41,55 миллиона. Если добавить к этому ориентировочную выплату из маркетингового пула, получится, что Лига чемпионов-2019/20 совершенно точно принесет петербургскому клубу свыше 40 миллионов евро. Эта сумма неточная, но на нее вполне можно ориентироваться.
|Бруну Лаге
|Сергей Семак
|Франко Серви(Луиш Мигел Пиззи)
|47′
|Луиш Мигел Пиззи
|58′
|Сердар Азмун
|79′
|99
|Одиссеас Влаходимос
|41
|Михаил Кержаков
|84
|Томаш Тавареш
|15
|Вячеслав Караваев
|3
|Алехандро Гримальдо
|3
|Дуглас Сантос
17′56′
|6
|Рубен Диаш
|4
|Йордан Осорио
|97
|Франсишку Феррейра
|6
|Бранислав Иванович
|21
|Луиш Мигел Пиззи
|7
|Сердар Азмун
|49
|Адель Таарабт
|22
|Артем Дзюба
|19
|Чикинью
|5
|Вильмар Барриос
|11
|Франко Серви
81′
|17
|Олег Шатов
89′
|14
|Харис Сеферович
|20
|Роберт Мак
|8
|Аппелт Пирес Габриэл
19′81′
|21
|Александр Ерохин
55′66′
|22
|Андреас Самарис
|91
|Алексей Сутормин
|95
|Карлос Винисиус
89′
|27
|Магомед Оздоев
43′60′
|7
|Лукас Кайю
|19
|Игорь Смольников
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис(Испания)
|Боковой судья
|Роберто дель Паломар(Испания)
|ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)