«Наполи» уволил Анчелотти через 3 часа после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 10 декабря, «Наполи» разгромил на своем поле «Генк» со счетом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате Италии дела команды обстоят хуже — после 15 туров она идет на 7-м месте, отстав от лидирующего «Интера» на 17 очков.