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10:48 (мск), источник: Sport24

«Наполи» уволил Анчелотти через 3 часа после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи». Об этом итальянский клуб объявил на своей официальной странице в твиттере в среду, 11 декабря.

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Источник: Reuters

Во вторник, 10 декабря, «Наполи» разгромил на своем поле «Генк» со счетом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате Италии дела команды обстоят хуже — после 15 туров она идет на 7-м месте, отстав от лидирующего «Интера» на 17 очков.

Предполагается, что новым главным тренером «Наполи» станет Дженнаро Гаттузо, последним местом работы которого был «Милан».

Анчелотти был уволен примерно через 3 часа после выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Матч закончился примерно в 22:50 мск, объявление об увольнении было опубликовано примерно в 1:40 мск.

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Наполи
4:0
Первый тайм: 3:0
Генк
Футбол, Лига чемпионов, Группа E10.12.2019, 20:55 (МСК UTC+3)San Paolo, 22265 зрителей
Главные тренеры
Карло АнчелоттиХаннес Вольф
Голы
Аркадиуш Милик3′
Аркадиуш Милик(Джованни Ди Лоренцо)26′
Аркадиуш Милик38′
Дрис Мертенс75′
Составы команд
1Алекс Мерет
26Маартен Вандервордт
37′
6Мариу Руй
80′
6Себастьен Девас
22Джованни Ди Лоренцо
31Йоаким Мехле
26Калиду Кулибали
87′
33Джон Лукуми
44Константинос Манолас
17Патрик Хрошовски
5Маркес Лоурейру Аллан
25Сандер Берге
8Фабиан Руис
11Джозеф Пэйнтсил
89′
14Дрис Мертенс
18Пол Онуачу
20Петр Зелиньски
72′
2Каспер Де Норре
74′82′
70Джанлука Гаэтано
5Нету Боржес
7Хосе Кальехон
79′
7Дзюня Ито
72′
9Фернандо Льоренте
23Янис Хаджи
99Аркадиуш Милик
78′
10Мбвана Саматта
63′
11Ирвинг Лосано
27Тео Бонгонда
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)14
5Удары в створ2
1Штанги, перекладины1
5Угловые5
10Фолы16
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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