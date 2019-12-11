«Наполи» уволил Анчелотти через 3 часа после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов
Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи». Об этом итальянский клуб объявил на своей официальной странице в твиттере в среду, 11 декабря.
Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи». Об этом итальянский клуб объявил на своей официальной странице в твиттере в среду, 11 декабря.
Во вторник, 10 декабря, «Наполи» разгромил на своем поле «Генк» со счетом 4:0 и вышел в
Анчелотти был уволен примерно через 3 часа после выхода в
|Карло Анчелотти
|Ханнес Вольф
|Аркадиуш Милик
|3′
|Аркадиуш Милик(Джованни Ди Лоренцо)
|26′
|Аркадиуш Милик
|38′
|Дрис Мертенс
|75′
|1
|Алекс Мерет
|26
|Маартен Вандервордт
37′
|6
|Мариу Руй
80′
|6
|Себастьен Девас
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|31
|Йоаким Мехле
|26
|Калиду Кулибали
87′
|33
|Джон Лукуми
|44
|Константинос Манолас
|17
|Патрик Хрошовски
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
|25
|Сандер Берге
|8
|Фабиан Руис
|11
|Джозеф Пэйнтсил
89′
|14
|Дрис Мертенс
|18
|Пол Онуачу
|20
|Петр Зелиньски
72′
|2
|Каспер Де Норре
74′82′
|70
|Джанлука Гаэтано
|5
|Нету Боржес
|7
|Хосе Кальехон
79′
|7
|Дзюня Ито
72′
|9
|Фернандо Льоренте
|23
|Янис Хаджи
|99
|Аркадиуш Милик
78′
|10
|Мбвана Саматта
63′
|11
|Ирвинг Лосано
|27
|Тео Бонгонда
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр(Турция)