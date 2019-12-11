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11:03 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

ТАСС, 11 декабря. Полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. Достижение было установлено во встрече шестого тура группового этапа против итальянского «Интера» (2:1).

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Источник: AP 2019

Футболист стал автором гола в возрасте 17 лет 40 дней, превзойдя достижение бывшего игрока греческого «Олимпиакоса» Питера Офори-Куайе. В игре с норвежским «Русенборгом» в 1997 году (5:1) он отличился в возрасте 17 лет 195 дней.

Фати дебютировал в основной команде «Барселоны» в текущем сезоне. На его счету 12 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

«Барселона» заняла в группе F первое место и вместе с немецкой «Боруссией» из Дортмунда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Интер» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

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1:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Группа F10.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza, 71818 зрителей
Главные тренеры
Антонио КонтеЭрнесто Вальверде
Голы
Ромелу Лукаку44′
Карлес Перес23′
Ансу Фати(Луис Суарес)86′
Составы команд
1Самир Ханданович
13Норберту Мурара Нету
2Диего Годин
90+2′
6Жан-Клер Тодибо
6Стефан де Фрай
88′
15Клеман Лангле
35′
37Милан Шкриньяр
23Самюэль Юмтити
8Матиас Весино
16Мусса Ваге
77Марсело Брозович
24Хуниор Фирпо
49′
9Ромелу Лукаку
19Карлес Аленья
10Лаутаро Мартинес
22Артуро Видаль
33Данило Д`Амброзио
75′
17Антуан Гризманн
63′
16Маттео Политано
9Луис Суарес
34Кристиано Бираги
69′
27Карлес Перес
85′
19Валентино Лазаро
31Ансу Фати
20Борха Валеро
45+1′77′
4Иван Ракитич
63′
30Себостьяно Эспозито
21Френки де Йонг
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)18
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
13Фолы11
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБьерн Кайперс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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