Футболист «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, Группа F10.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza, 71818 зрителей
|Антонио Конте
|Эрнесто Вальверде
|Ромелу Лукаку
|44′
|Карлес Перес
|23′
|Ансу Фати(Луис Суарес)
|86′
|1
|Самир Ханданович
|13
|Норберту Мурара Нету
|2
|Диего Годин
90+2′
|6
|Жан-Клер Тодибо
|6
|Стефан де Фрай
88′
|15
|Клеман Лангле
35′
|37
|Милан Шкриньяр
|23
|Самюэль Юмтити
|8
|Матиас Весино
|16
|Мусса Ваге
|77
|Марсело Брозович
|24
|Хуниор Фирпо
49′
|9
|Ромелу Лукаку
|19
|Карлес Аленья
|10
|Лаутаро Мартинес
|22
|Артуро Видаль
|33
|Данило Д`Амброзио
75′
|17
|Антуан Гризманн
63′
|16
|Маттео Политано
|9
|Луис Суарес
|34
|Кристиано Бираги
69′
|27
|Карлес Перес
85′
|19
|Валентино Лазаро
|31
|Ансу Фати
|20
|Борха Валеро
45+1′77′
|4
|Иван Ракитич
63′
|30
|Себостьяно Эспозито
|21
|Френки де Йонг
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|18
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бьерн Кайперс(Нидерланды)