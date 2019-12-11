Футболист «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Футболист стал автором гола в возрасте 17 лет 40 дней, превзойдя достижение бывшего игрока греческого «Олимпиакоса» Питера Офори-Куайе. В игре с норвежским «Русенборгом» в 1997 году (5:1) он отличился в возрасте 17 лет 195 дней.

Фати дебютировал в основной команде «Барселоны» в текущем сезоне. На его счету 12 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.