Аршавин сказал главное. Система «осень-весна» убивает русский футбол
Егоров — о катастрофе наших клубов в еврокубках-2019/20.
Егоров — о катастрофе наших клубов в еврокубках-2019/20.
Сергей Егоров
Мне кажется, ночной эфир сразу после несчастного случая в Лиссабоне может задать тренд на зиму.
Лимит принят, его не изменить. Напомню, что с лета будет действовать схема «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на сезон, менять такое правило никто не будет, хотя, по моей информации, один из клубов предлагал поменять систему на «10+15» (то есть добавить 2 легионера, за которых были готовы заплатить взнос на развитие футбола). Начата судейская реформа.
На прошлой неделе на
Я был на собрании ПФЛ неделю назад. Когда обсуждали стратегию лиги на 4 года вперед, встал один из директоров клубов: «А предусматривается ли возврат к системе “весна-осень”?» Ему сказали, что это компетенция РФС. Так, может, и стратегию надо было обсуждать с РФС? У клубов низших лиг, фундамента, есть огромный запрос на перемены.
Аршавин в телеэфире после фиаско в Лиссабоне сказал главное.
1. Хотели с новой системой улучшить результаты, но они стали хуже. Свидетельство чему текущий розыгрыш.
2. Вторая лига умерла. Подпитки оттуда нет. Второй тезис не совсем верен — треть основы сборной на ноябрьский отборочный матч Евро-2020 с Бельгией начинала путь именно в ПФЛ. Но сути дела это все равно не меняет, перспективы футбола в регионах плохие. Вторую лигу укрупнили, чтобы на востоке страны все не выглядело так гнетуще. Если посмотреть список умерших команд, то и дела в центральной часть не многим лучше.
Клубы РПЛ хотели синхронизировать трансферные окна с Европой — они это сделали.
Хотели синхронизировать календарь — получилось.
Они хотели жить, как Европа. Но результат такой, как в ведущих футбольных государствах там, не дают.
Не пора ли возвращаться назад?