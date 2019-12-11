Аршавин сказал главное. Система «осень-весна» убивает русский футбол

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Сергей Егоров

Мне кажется, ночной эфир сразу после несчастного случая в Лиссабоне может задать тренд на зиму.

Лимит принят, его не изменить. Напомню, что с лета будет действовать схема «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на сезон, менять такое правило никто не будет, хотя, по моей информации, один из клубов предлагал поменять систему на «10+15» (то есть добавить 2 легионера, за которых были готовы заплатить взнос на развитие футбола). Начата судейская реформа.

На прошлой неделе на YouTube-канале «СЭ» состоялся эфир, в котором мы с коллегами говорили о 2 темах: реформе ПФЛ (вместо 5 групп стало 4 и невымершие клубы Дальнего Востока поставили в европейские и уральскую) и акцию фанатов. После эфира мне в соцсети пошли сообщения — ни одного по фанатской теме, но все — по региональному футболу. Это потрясающе — люди хотят смотреть его у себя в городах, но им его не показывают, потому что летом в России уже 10 лет как перестали играть.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c25dbc476d92c5f88009" data-vnd="c25dbc476d92c5f88009" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c25dbc476d92c5f88009" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Низшие лиги умирают — и это касается не только ПФЛ, но и ФНЛ. Это странно звучит после ЧМ-2018, но это так.

Я был на собрании ПФЛ неделю назад. Когда обсуждали стратегию лиги на 4 года вперед, встал один из директоров клубов: «А предусматривается ли возврат к системе “весна-осень”?» Ему сказали, что это компетенция РФС. Так, может, и стратегию надо было обсуждать с РФС? У клубов низших лиг, фундамента, есть огромный запрос на перемены.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5vny-NUyidA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аршавин в телеэфире после фиаско в Лиссабоне сказал главное.

1. Хотели с новой системой улучшить результаты, но они стали хуже. Свидетельство чему текущий розыгрыш.

2. Вторая лига умерла. Подпитки оттуда нет. Второй тезис не совсем верен — треть основы сборной на ноябрьский отборочный матч Евро-2020 с Бельгией начинала путь именно в ПФЛ. Но сути дела это все равно не меняет, перспективы футбола в регионах плохие. Вторую лигу укрупнили, чтобы на востоке страны все не выглядело так гнетуще. Если посмотреть список умерших команд, то и дела в центральной часть не многим лучше.

Клубы РПЛ хотели синхронизировать трансферные окна с Европой — они это сделали.

Хотели синхронизировать календарь — получилось.

Они хотели жить, как Европа. Но результат такой, как в ведущих футбольных государствах там, не дают.