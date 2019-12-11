«Увидели в игре с «Манчестер Юнайтед». Бывший игрок КПЛ из Сербии сравнил шансы «Астаны» и «Партизана»

«Я думаю, победить захотят и те, и другие. Безусловно, “Астане” будет тяжело в этом матче. “Партизан” — хорошая и мощная команда. В то же время “Астана” прилично смотрится и может обыграть любого соперника. Это мы увидели в игре с “Манчестер Юнайтед”. Несмотря на победу в первой игре, я думаю, “Партизану” будет нелегко. Здесь шансы на успех у обоих команд равны — 50 на 50», — заявил Едигарян.

Заключительный поединок групповой стадии Лиги Европы «Партизан» — «Астана» состоится в ночь с 12 на 13 декабря. Игра в Белграде не имеет турнирного значения для команд — столичный клуб, набрал три очка и занимает четвертое место в группе L, «Партизан» имеет пять баллов. Победитель группы определится в параллельном матче между «Манчестер Юнайтед» и «Аз Алкмар». Оба клуба вышли досрочно в плей-офф. У «МЮ» десять очков, а у голландского клуба — девять.