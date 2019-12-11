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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Увидели в игре с «Манчестер Юнайтед». Бывший игрок КПЛ из Сербии сравнил шансы «Астаны» и «Партизана»

«Астана» имеет неплохие шансы обыграть «Партизан» в Белграде, считает экс-полузащитник «Кайрата» Артур Едигарян, выступавший в чемпионате Сербии. В интервью корреспонденту Vesti.kz заявил, что победа «Партизана» в первом матче в Нур-Султане не делает белградский клуб фаворитом в предстоящей игре.

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«Я думаю, победить захотят и те, и другие. Безусловно, “Астане” будет тяжело в этом матче. “Партизан” — хорошая и мощная команда. В то же время “Астана” прилично смотрится и может обыграть любого соперника. Это мы увидели в игре с “Манчестер Юнайтед”. Несмотря на победу в первой игре, я думаю, “Партизану” будет нелегко. Здесь шансы на успех у обоих команд равны — 50 на 50», — заявил Едигарян.

Заключительный поединок групповой стадии Лиги Европы «Партизан» — «Астана» состоится в ночь с 12 на 13 декабря. Игра в Белграде не имеет турнирного значения для команд — столичный клуб, набрал три очка и занимает четвертое место в группе L, «Партизан» имеет пять баллов. Победитель группы определится в параллельном матче между «Манчестер Юнайтед» и «Аз Алкмар». Оба клуба вышли досрочно в плей-офф. У «МЮ» десять очков, а у голландского клуба — девять.

Напомним, что Едигарян в сезонах 2013 и 2014 выступал в «Кайрате», вместе с которым выиграл Кубок Казахстана, а также становился обладателем серебряных и бронзовых наград КПЛ. Кроме того, экс игрок сборной Армении помимо карьеры во многих клубах на родине, играл в России в составе ФК «Химки», иранском клубе ПАС, украинской «Говерле», в чемпионате Беларуси за минское «Динамо». Летом 2019 года бывший полузащитник «Кайрата», заявивший о готовности перейти в «Актобе» защищал цвета сербского «Пролетера».

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