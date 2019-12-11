Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
20:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» З — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх

«Динамо» (Загреб): Ливакович, Стоянович, Адеми, Дилавер, Мубандже, Гояк, Моро, Ольмо, Кондзер, Петкович, Оршич.

«Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Отаменди, Гарсия, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Фоден, Б. Силва, Жезус.

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо З
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
В Минспорта России оценили шансы оспорить решение WADA
Российский футбольный союз сделал заявление об акции фанатов
В комитет по этике РФС подали заявление на Евгения Гинера
Две передачи русского таланта оставили ни с чем идола Канады
Аршавин прав: Система «осень-весна» убивает русский футбол
Чешский клуб выкупил у «Краснодара» контракт российского игрока
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь