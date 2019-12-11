«Динамо» З — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Динамо» (Загреб): Ливакович, Стоянович, Адеми, Дилавер, Мубандже, Гояк, Моро, Ольмо, Кондзер, Петкович, Оршич.
«Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Отаменди, Гарсия, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Фоден, Б. Силва, Жезус.