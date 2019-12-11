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20:27 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА разгромным поражением от «Атлетико»

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Российский «Локомотив» на выезде уступил испанскому «Атлетико» со счетом 0:3 в матче заключительного, шестого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: https://twitter.com/fclokomotiv

Мячи забили Начо Кинтана (73-я минута, с пенальти), Марк Тенас (80) и Альберто Сото Мальдонадо (88). Полузащитник «Локомотива» Тимофей Барабошкин получил две желтые карточки (на 43-й и 45-й минутах) и был удален.

В первой встрече между командами в Москве «Атлетико» также оказался сильнее (3:2). В том матче футболисты «Локомотива» отыгрались со счета 0:2, забив мячи на 89-й и 90-й минутах, но пропустили решающий мяч в добавленное ко второму тайму время.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» набрал 4 очка и занял последнее место в группе D, немецкий «Байер» (Леверкузен) также набрал 4 балла и опередил железнодорожников по дополнительным показателям. Напрямую в плей-офф вышел итальянский «Ювентус» (15 очков), второе место занял «Атлетико» (12), испанский клуб сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф.

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В турнире принимал участие еще один российский клуб, «Зенит» (Санкт-Петербург), который также не сумел выйти из группы.

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