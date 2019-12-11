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21:28 (мск), источник: Vesti.kz

Как «МЮ» и «Вольфсбург». По каким показателям «Астана» в числе лучших в Лиге Европы

«Астана» по итогам пяти туров групповой стадии является одним из самых корректных участников Лиги Европы. Как сообщает корреспондент Vesti.kz, столичный клуб находится в числе команд, которые меньше остальных нарушают правила.

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Подопечные Романа Григорчука совершили 53 фола. Такое же количество нарушений у их соперников — «Манчестер Юнайтед» и «АЗ Алкмар». Меньше только у голландского ПСВ — 52, норвежского «Русенборга» — 50 и турецких «Трабзонспора» — 49 и «Бешикташа», футболисты которого фолили 46 раз. Больше всех в текущем розыгрыше турнира правила нарушали игроки шведского «Мальме» — 88 раз. При этом, футболистам «Астаны» было показано десять желтых карточек. Меньше предупреждений заработали 11 команд.

Кроме того, футболисты столичного клуба совершили 1906 передач, из которых до адресатов дошло 1540 пасов, что составляет 81 процент точности. Столько же у «Партизана», венгерского «Ференцвароша», шотландского «Рейнджерс» и немецкого «Вольфсбурга».

Лидером по этому показателю является испанская «Севилья» — 91 процент (3623 точных передач из 3964). А наибольший брак допустили игроки румынского ЧФР — всего 70 процентов точности (1164 успешных попыток паса из 1680).

Напомним, в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы сыграет с «Партизаном». Матч состоится в ночь с 12 на 13 декабря в Белграде. Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф. Столичный клуб, набрал три очка в группе L и занимает четвертое место. «Партизан» имеет пять баллов. Английский «Манчестер Юнайтед» с десятью очками и голландский «Аз Алкмар» с девятью баллами досрочно вышли в 1/16 финала.

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