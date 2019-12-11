«Байер» — «Ювентус»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном, его ассистентами выступят Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный судья — Карим Абед.

Первая встреча команд завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:0. «Ювентус», набрав в 5 турах 13 очков, уже завоевал путёвку в весеннюю стадию Лиги чемпионов. «Байер» сможет пройти дальше только в случае, если он одержит победу, а мадридский «Атлетико» в матче с «Локомотивом» потеряет очки.