«Байер» — «Ювентус»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Байер»: Градецки, Л. Бендер, Драгович, С. Бендер, Синкгравен, Беллараби, Демирбай, Арангис, Диаби, Хавертц, Аларио.
«Ювентус»: Буффон, Данилл, Демирал, Ругани, Де Шильо, Куадрадо, Пьянич, Рабьо, Бернардески, Роналду, Игуаин.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном, его ассистентами выступят Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный судья — Карим Абед.
Первая встреча команд завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:0. «Ювентус», набрав в 5 турах 13 очков, уже завоевал путёвку в весеннюю стадию Лиги чемпионов. «Байер» сможет пройти дальше только в случае, если он одержит победу, а мадридский «Атлетико» в матче с «Локомотивом» потеряет очки.