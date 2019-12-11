По сравнению с матчем против «Манчестер Юнайтед» у нас нет изменений: Григорчук о готовности к игре с «Партизаном»

Он считает, что эта игра будет интересной для болельщиков.

— По сравнению с матчем против «Манчестер Юнайтед» у нас нет изменений в составе, в Сербию прилетели те же футболисты, что готовились и к игре против англичан, — цитирует Григорчука сайт «Астаны». — То есть из-за травм не могут сыграть Марин Томасов, Фирмин Мубеле, Жарко Томашевич и Лука Шимунович. Завтра мы нацелены показать хорошую игру и добыть положительный результат. Мы понимаем, что у соперника намерения такие же, поэтому думаю, что игра будет интересна для болельщиков, а выиграет тот, кто этого больше заслужит.

— С командой прилетел целый ряд молодых футболистов, получат ли они шанс завтра?

— У нас в заявку в последний матч попали молодые футболисты, завтра также кто-то из них попадет в протокол, а кто выйдет — посмотрим. Шанс сыграть есть у каждого.

— Вы уже неделю готовитесь в Белграде, как прошла подготовка?

— Мы живем и тренируемся в очень хороших условиях, поэтому нет ничего, что может помешать нам хорошо приготовиться к игре. Думаю, что команда сейчас находится в хорошем психологическом состоянии, единственно мы на протяжении трех недель без игровой практики, но не думаю, что это станет каким-то негативным моментом. Надеюсь, что завтра мы будем выглядеть наилучшим образом.

— Уже хорошая традиция в состав «Астаны» приглашать футболистов из Балкан. Планируете ли вы усилиться кем-то из состава «Партизана» или «Црвены Звезды»?

— Мне много доводилось работать с футболистами из этого региона, и я могу сказать о них только хорошие слова. Как правило, это всегда очень хорошо подготовленные футболисты, очень воспитанные и порядочные люди. А на счет трансферной деятельности, сейчас я вам ничего не могу сказать, наши мысли исключительно о завтрашней игре, а дальше посмотрим.