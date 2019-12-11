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23:14 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 11 декабря. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» одержал победу над украинским «Шахтером» со счетом 3:0 в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Харькове.

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Источник: AFP 2019

Забитыми мячами отметились Тимоти Кастань (66-я минута), бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич (80) и Робин Госенс (90+4). Изначально в эпизоде с первым голом «Аталанты» судьи зафиксировали офсайд, однако после использования системы видеоассистента рефери мяч был засчитан. На 77-й минуте с поля за неспортивное поведение был удален защитник «Шахтера» Додо.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа C, 11.12.2019, 20:55

Динамо З1Манчестер Сити4

В другом матче группы C английский «Манчестер Сити», обеспечивший себе место в плей-офф Лиги чемпионов за тур до конца группового раунда, в гостях обыграл хорватское «Динамо» со счетом 4:1. В турнирной таблице первое место занял «Манчестер Сити», набрав 14 очков в шести матчах, второй стала «Аталанта» (7), обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ставший третьим «Шахтер» (6) отправится в 1/16 финала Лиги Европы, замкнуло таблицу «Динамо» (5).

«Аталанта» впервые играет в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Италии и получила прямую путевку в групповой этап главного еврокубкового турнира.

Оставшиеся матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов пройдут позднее в среду. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.

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Шахтер Д
0:3
Первый тайм: 0:0
Аталанта
Футбол, Лига чемпионов, Группа C11.12.2019, 20:55 (МСК UTC+3)ОСК Металлист, 26536 зрителей
Главные тренеры
Луиш КаштруДжанпьеро Гасперини
Голы
Тимоти Кастань66′
Марио Пашалич(Руслан Малиновский)80′
Робин Гозенс90+4′
Составы команд
30Андрей Пятов
95Пьерлуиджи Голлини
98Додо
63′77′
6Хосе Луис Паломино
31Гонсалвес дос Сантос Исмаили
19Берат Джимсити
4Сергей Кривцов
21Тимоти Кастань
22Николай Матвиенко
8Робин Гозенс
7Тайсон
11Ремо Фройлер
75′
10Жуниор Мораэс
15Мартен де Рон
6Тарас Степаненко
88Марио Пашалич
21Алан Патрик
50′
5Андреа Мазиелло
61′
14Тете
59′
18Руслан Малиновский
11Ромеру Бонфим Марлос
10Алехандро Дарио Гомес
90′
20Виктор Коваленко
71′
33Ханс Хатебур
90+1′
19Манор Соломон
9Луис Муриэль
23′71′
41Роджер Ибаньес
Статистика
2Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)17
2Удары в створ8
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
11Фолы16
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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