«Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: AFP 2019

Забитыми мячами отметились Тимоти Кастань (66-я минута), бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич (80) и Робин Госенс (90+4). Изначально в эпизоде с первым голом «Аталанты» судьи зафиксировали офсайд, однако после использования системы видеоассистента рефери мяч был засчитан. На 77-й минуте с поля за неспортивное поведение был удален защитник «Шахтера» Додо.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа C, 11.12.2019, 20:55 Динамо З 1 Манчестер Сити 4

В другом матче группы C английский «Манчестер Сити», обеспечивший себе место в плей-офф Лиги чемпионов за тур до конца группового раунда, в гостях обыграл хорватское «Динамо» со счетом 4:1. В турнирной таблице первое место занял «Манчестер Сити», набрав 14 очков в шести матчах, второй стала «Аталанта» (7), обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ставший третьим «Шахтер» (6) отправится в 1/16 финала Лиги Европы, замкнуло таблицу «Динамо» (5).

«Аталанта» впервые играет в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Италии и получила прямую путевку в групповой этап главного еврокубкового турнира.