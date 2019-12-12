«Краснодар» и ЦСКА: все плохо, но хочется маленького новогоднего чуда

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После провала с «Олимпиакосом» и невыхода в долгожданную Лигу чемпионов «Краснодар» ругали чуть ли не сильнее всех других российских клубов. И разгромное поражение от «Базеля» в первом матче Лиги Европы только закрепило негативное впечатление. Казалось, «быки» обречены.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа C, 12.12.2019, 20:55 Хетафе - Краснодар -

А вот теперь выходит, что они единственные из всех российских участников еврокубков в этом сезоне еще могут выйти в весеннюю стадию. Наши «топы» — «Зенит» и «Локомотив» — заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, ЦСКА без единой победы досрочно обеспечил такой же результат в Лиге Европы, а «Спартак» и тульский «Арсенал» отмучились еще летом.

Конечно, это тотальный провал нашего клубного футбола. И даже если «Краснодар» добьется успеха на выезде против «Хетафе», ничего в оценках не поменяется. Общая картина останется такой же печальной.

Но лично «Краснодар» может, во-первых, спасти собственную репутацию, во-вторых, немного порадовать тех болельщиков, которые переживают за все отечественные клубы в Европе.

Шансов немного. «Хетафе» делит четвертое место в чемпионате Испании, уступая только «Барселоне», «Реалу» и «Севилье». В лиге «Хетафе» в последний раз проигрывал в октябре — как раз «Севилье». После этого — долгая беспроигрышная серия. У себя дома «Краснодар» испанцам уступил. Так почему сейчас, на выезде, в середине декабря, когда игроки уже думают об отпуске, что-то должно поменяться?

Надеемся, Мурад Мусаев даст исчерпывающие ответы сегодняшним вечером. Хочется маленького новогоднего чуда — в конце концов, летом против «Порту» «Краснодару» удалось всех удивить. Вот бы и сейчас.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа H, 12.12.2019, 23:00 Эспаньол - ЦСКА -

В другом матче дня, который тоже пройдет в Испании, интриги нет совсем. ЦСКА фактически начинает зимние сборы, это первая контрольная игра. Да, за призовые, да, за репутацию. Но не более того. «Эспаньол», к слову, в отличие от «Хетафе», в своем чемпионате терпит катастрофу — пока что последнее место, две победы и меньше всего забитых мячей (10). По иронии судьбы в тот же день, когда «Хетафе» в последний раз потерпел поражение, «Эспаньол» выиграл. 27 октября (у «Леванте»).

Но нет никакой иронии в том, что и у ЦСКА команда из Барселоны выиграла. И вполне вероятно, то же самое произойдет сейчас — мотивации в этой Лиге Европы армейцам, мягко говоря, не хватает.