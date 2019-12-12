Россия не смогла сократить отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: AFP 2019

Во вторник единственный представитель Португалии в Лиге чемпионов «Бенфика» на своем поле одержала разгромную победу над петербургским «Зенитом» (3:0) и с третьего места в группе G вышла в 1/16 финала Лиги Европы, отбросив российский клуб на четвертое место и не позволив ему выйти в весеннюю стадию еврокубков. В четверг заочное противостояние российских и португальских клубов за зачетные баллы в таблице коэффициентов УЕФА продолжится во втором по значимости еврокубке. В нем от России выступят ЦСКА и «Краснодар», которым предстоит в гостях сыграть с испанскими «Эспаньолом» и «Хетафе» соответственно. Представляющие Португалию «Порту», «Брага», «Спортинг» и «Витория» сыграют с голландским «Фейенордом», словацким «Слованом», австрийским ЛАСКом и немецким «Айнтрахтом» соответственно.

По состоянию на 12 декабря в активе России в таблице коэффициентов остается 45,216 балла, а у Португалии — 47,649 балла; отрыв последней сохранился на отметке в 2,433 балла. Поскольку все отечественные клубы, за исключением «Краснодара», уже потеряли шансы на участие в плей-офф еврокубков, Россия может вернуться на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА только в случае сверхуспешного выступления ее последнего представителя в Лиге Европы и при условии, что португальские клубы завершат выступление в турнире на стадии 1/16 финала, не одержав ни одной победы и ни разу не сыграв вничью.

Если это произойдет, то России будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три команды выступят в Лиге чемпионов (две стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одна отправится в Лигу Европы (групповой этап), две — в Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять клубов — две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две — в Лиге конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд. Однако московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.