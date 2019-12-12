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01:01 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» уступил «Атлетико» в заключительном матче группового этапа ЛЧ

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Российский «Локомотив» на выезде уступил испанскому «Атлетико» со счетом 0:2 в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», московский клуб на матче поддерживали более 500 болельщиков.

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В составе «Атлетико» мяч с пенальти забил португальский нападающий Жоау Фелиш (17-я минута), главный арбитр встречи венгр Виктор Кашшаи назначил пенальти после подсказки судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR). Еще один гол на счету бразильского защитника Фелипе (54), для которого забитый мяч стал первым в составе испанского клуба. На второй минуте английский защитник «Атлетико» Киран Триппьер не реализовал пенальти, российский голкипер железнодорожников Антон Коченков отразил удар, переведя мяч в штангу, от которой тот отскочил в поле. На 28-й минуте испанский форвард Альваро Мората забил гол, который был отменен после подсказки видеоассистентов.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 69-й минуте капитан «Локомотива» Ведран Чорлука получил серьезную травму ноги, в результате чего покинул поле на носилках, его сразу отнесли в подтрибунное помещение, вместо хорвата на поле вышел Станислав Магкеев (для него матч в Лиге чемпионов стал дебютным). Грузинский защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия провел за «Локомотив» 100-й матч во всех турнирах, в текущем сезоне 27-летний футболист провел третью игру. Капитан «Атлетико» Коке провел 400-й матч под руководством главного тренера клуба Диего Симеоне.

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«Локомотив» встретился с «Атлетико» в пятый раз (чаще, чем с любым другим европейским клубом), железнодорожники один раз сыграли вничью и четырежды уступили. Команды во второй раз сыграли в Мадриде, оба раза «Локомотив» проиграл.

Россия не смогла сократить отставание от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), португальцы занимают шестое место, россияне — седьмое, португальские клубы не играли в среду. В случае, если Россия займет седьмое место в таблице по итогам сезона, она сможет заявить в еврокубки сезона-2021/22 пять клубов (два в Лигу чемпионов, три в Лигу Европы), в случае, если Россия станет шестой — на один клуб больше в Лиге чемпионов. «Локомотив» занял последнее, четвертое место в группе D, набрав 3 очка в шести матчах (клуб потерпел пять поражений подряд после гостевой победы в первом туре над немецким «Байером» из Леверкузена — 2:1). В плей-офф Лиги чемпионов с первого места вышел итальянский «Ювентус» (16 очков), со второго — «Атлетико» (10 очков), в плей-офф Лиги Европы выступит «Байер» (6 очков).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18—19 февраля и 25—26 февраля, 1/16 финала Лиги Европы — 20 февраля.

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Атлетико
2:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D11.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 58426 зрителей
Главные тренеры
Диего СимеонеЮрий Семин
Голы
Жоау Феликс17′
де Алмейда Монтейру Фелипе(Коке)54′
Нереализованные пенальти
Киран Триппьер2′
Составы команд
13Ян Облак
77Антон Коченков
23Киран Триппьер
3Брайн Идову
12Ренан Лоди
31Мачей Рыбус
18де Алмейда Монтейру Фелипе
5Бенедикт Хеведес
22Марио Эрмосо
33Соломон Кверквелия
8Ньигес Сауль
27Мурило
40′
5Томас Партей
59Алексей Миранчук
9Альваро Мората
7Гжегож Крыховяк
42′
10Анхель Корреа
67′68′
17Рифат Жемалетдинов
16Эктор Эррера
14Ведран Чорлука
69′
6Коке
73′
37Станислав Магкеев
11Тома Лемар
19Эдер
75′
7Жоау Феликс
81′
9Федор Смолов
14Маркос Льоренте
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
23Удары (всего)3
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
13Фолы15
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Кошшои(Венгрия)
Боковой судьяДьердь Ринг(Венгрия)
Боковой судьяВенцель Тот(Венгрия)
ВАРШимон Марчиняк(Польша)
Ассистент ВАРТомаш Квятковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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