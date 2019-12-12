«Локомотив» уступил «Атлетико» в заключительном матче группового этапа ЛЧ

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В составе «Атлетико» мяч с пенальти забил португальский нападающий Жоау Фелиш (17-я минута), главный арбитр встречи венгр Виктор Кашшаи назначил пенальти после подсказки судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR). Еще один гол на счету бразильского защитника Фелипе (54), для которого забитый мяч стал первым в составе испанского клуба. На второй минуте английский защитник «Атлетико» Киран Триппьер не реализовал пенальти, российский голкипер железнодорожников Антон Коченков отразил удар, переведя мяч в штангу, от которой тот отскочил в поле. На 28-й минуте испанский форвард Альваро Мората забил гол, который был отменен после подсказки видеоассистентов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/13BUY79X4GA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 69-й минуте капитан «Локомотива» Ведран Чорлука получил серьезную травму ноги, в результате чего покинул поле на носилках, его сразу отнесли в подтрибунное помещение, вместо хорвата на поле вышел Станислав Магкеев (для него матч в Лиге чемпионов стал дебютным). Грузинский защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия провел за «Локомотив» 100-й матч во всех турнирах, в текущем сезоне 27-летний футболист провел третью игру. Капитан «Атлетико» Коке провел 400-й матч под руководством главного тренера клуба Диего Симеоне.

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«Локомотив» встретился с «Атлетико» в пятый раз (чаще, чем с любым другим европейским клубом), железнодорожники один раз сыграли вничью и четырежды уступили. Команды во второй раз сыграли в Мадриде, оба раза «Локомотив» проиграл.

Россия не смогла сократить отставание от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), португальцы занимают шестое место, россияне — седьмое, португальские клубы не играли в среду. В случае, если Россия займет седьмое место в таблице по итогам сезона, она сможет заявить в еврокубки сезона-2021/22 пять клубов (два в Лигу чемпионов, три в Лигу Европы), в случае, если Россия станет шестой — на один клуб больше в Лиге чемпионов. «Локомотив» занял последнее, четвертое место в группе D, набрав 3 очка в шести матчах (клуб потерпел пять поражений подряд после гостевой победы в первом туре над немецким «Байером» из Леверкузена — 2:1). В плей-офф Лиги чемпионов с первого места вышел итальянский «Ювентус» (16 очков), со второго — «Атлетико» (10 очков), в плей-офф Лиги Европы выступит «Байер» (6 очков).